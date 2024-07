कब्ज की समस्या से राहत दिला सकती हैं किचन में मौजूद ये चीजें, जानें कैसे करें सेवन

Tips to Get Rid of Constipation In Hindi: एसिडिटी, कब्ज की समस्या आज के समय की एक आम समस्या में से एक है. भाग-दौड़ भरी जिंदगी में अपनी सेहत का ख्याल न रख पाने और गलत खाने-पीने की आदत की वजह से बहुत से लोग आए दिन कब्ज की समस्या से परेशान रहते हैं. आपको बता दें कि पेट में पाए जाने वाले एसिडिक पदार्थ जब कभी फूड पाइप में आ जाते हैं तो एसिडिटी की परेशानी हो जाती है. कई बार बहुत अधिक मसालेदार खाना खाने से भी एसिडिटी की समस्या हो जाती है. कब्ज होने पर पेट के ऊपरी भाग में जलन व दर्द होना, भूख न लगना, खट्टी डकार आना और पेट में गैस बनने जैसी परेशानियां होती हैं. अगर आप भी कब्ज की समस्या से राहत पाने के लिए उपाय तलाश रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. आज हम आपको ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आप कब्ज से राहत पा सकते हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं वो घरेलू उपाय.

कब्ज से राहत पाने के लिए इन चीजों का करें सेवन- (These Things to Get Rid of Constipation)

1. अजवाइन-

अजवाइन किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे सेहत के लिए बेहद गुणकारी माना जाता है. अजवाइन पानी पीने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है. आपको बस इतना करना है कि 2-3 चम्मच अजवाइन को एक कप पानी में अच्छी तरह उबालना है जब ये पानी आधा हो जाए तो गैस बंद कर दें और ठंडा होने पर काला नमक मिला कर छान लें फिर इस पानी का सेवन करें.

2. हींग-

कब्ज की समस्या से परेशान हैं तो हींग फायदेमंद हो सकती है. एक गिलास गर्म पानी में हींग मिलाकर पीने से गैस की समस्या से राहत मिल सकती है.

3. अदरक-

अदरक की चाय या अदरक का पानी पीने से कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है. अदरक में पाए जाने वाले तत्व पेट गैस और एसिडिटी की समस्या से राहत दिला सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)