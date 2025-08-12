विज्ञापन
इन 3 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए मखाना, जानिए हो सकती हैं क्या परेशानियां

Makhana Khane ke Nuksan: अगर आप भी मखाने को हेल्दी समझकर इसे अपनी डाइट का हिस्सा बना रहे हैं तो यहां एक बार जान लीजिए कि किन लोगों के लिए मखाने का सेवन फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचा सकता है.

Makhana Khane ke Nuksan: मखाने का सेवन कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक हो सकता है.

Makhana Kise nahi Khana Chaiye: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. जिनमें से अगर बात करें मखाना की तो ये अमूमन हर किसी का फेवरेट होता है. आप इसका सेवन अपनी पसंद के हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं. फिर वो चाहे आप इसे स्वीट डिशेज में डालकर बनाएं, या फिर मखाने की सब्जी भी बना सकते हैं. इसके अलावा कई लोग इसे रोस्ट कर के स्नैक्स के तौर पर भी खाते हैं ये मंचिंग के लिए एक हेल्दी ऑप्शन के तौर पर भी खूब पसंद किया जाता है. 

मखाने में पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, फास्फोरस और एंटीऑक्सीडेंट जैसे तमाम गुण शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने स्वास्थ्य लाभों के बाद भी कुछ लोगों के लिए मखाने का सेवन फायदे की जगह नुकसानदायक हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को मखाना खाने से परहेज करना चाहिए.

मखाना किसे नहीं खाना चाहिए ( Side Effects of Eating Makhana)

किडनी स्टोन 

जिन लोगों को किडनी में पथरी की समस्या होती है उनके लिए मखाने का सेवन करने से बचना चाहिए. दरअसल मखाने में ऑक्सलेट पाया जाता है जो किडनी में स्टोन की समस्या को और बढ़ा सकता है. 

डायबिटीज

डायबिटीज के मरीजों को हमेशा ही अपने खान-पान का खास ख्याल रखने की सलाह दी जाती है. हालांकि मखाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है ऐसे में इसका सेवन लाभदायी तो हो सकता है लेकिन इसके साथ ही इसमें पाए जाने वाले अन्य तत्व  ब्लड शुगर का लेवल बढ़ा सकते हैं. इसलिए डायबिटीज के मरीजों का इसका सेवन करने से परहेज करना चाहिए.

एलर्जी 

कई लोगों को नट्स और कुछ मेवों का सेवन करने से एलर्जी की समस्या हो जाती है, ऐसे में उन लोगों को भी मखाने का सेवन करने से बचना चाहिए. डॉक्टर ने कहा ऐसे लोगों को खुजली और पित्त जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

