डाइट में प्रोटीन को शामिल करने के 3 आसान तरीके, महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है Protein Intake

Protein Intake: अगर आप भी प्रोटीन की कमी को दूर करने के लिए हेल्दी ऑप्शन तलाश रहे हैं तो इन 3 तरीकों से इसकी कमी को दूर कर सकते हैं.

Protein Intake: प्रोटीन की कमी को कैसे दूर करें.

प्रोटीन शरीर के लिए सबसे ज़रूरी पोषक तत्वों में से एक है, जो पूरे शरीर और तंदुरुस्ती में अहम भूमिका निभाता है. शोध बताते हैं कि प्रोटीन दुबले शरीर के भार को बनाए रखने में मदद करता है, मांसपेशियों की मरम्मत में भी मददगार माना जाता है. प्रोटीन पेट भरे होने का एहसास दिलाता है, जिससे वज़न को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है. प्रोटीन हार्मोन उत्पादन, प्रतिरक्षा प्रणाली और ऊतकों की मरम्मत में शामिल है. प्रोटीन सिर्फ़ एक फिटनेस शब्द नहीं है, यह एक ज़रूरी पोषक तत्व है जो आपके शरीर को मज़बूत, ऊर्जावान और स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाता है. अगर आप भी शरीर में प्रोटीन की कमी को दूर करना चाहते हैं, तो इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं.

महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है प्रोटीन- (Why higher protein intake for women)

महिलाओं के लिए प्रोटीन मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा को मजबूत रखने, हार्मोन संतुलन बनाए रखने और ऊर्जा प्रदान करने के लिए आवश्यक है. क्योंकि वो अपनी सेहत का इतना ख्याल नहीं रख पाती जितना उन्हें रखना चाहिए. सुबह से लेकर शाम तक घर के काम से लेकर ऑफिस तक को बैलेंस करने के चक्कर में वो खुद की सेहत का ही ख्याल नहीं रख पाती हैं.

डाइट में प्रोटीन को शामिल करने के 3 आसान तरीके- (3 Easy ways to add more of it to everyday diet)

1. अंडे-

प्रोटीन को डाइट में शामिल करने के लिए आप अंडे को नाश्ते में शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इसे प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स माना जाता है. 

कैसे करें शामिल- नाश्ते में अंडे की भुरजी, ऑमलेट या उबले अंडे शामिल कर सकते हैं. 

2. दही या पनीर- 

अगर आप वेजिटेरियन हैं तो अपनी डाइट में लंच या डिनर में दही और पनीर को शामिल कर सकते हैं. क्योंकि इन दोनों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है.

कैसे करें शामिल- पनीर को नाश्ते या स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं. दही को लंच में रायता बनाकर शामिल कर सकते हैं.

3. ड्राई फ्रूट्स और नट्स-

अखरोट, चिया सीड्स और अलसी के बीज प्रोटीन के अच्छे सोर्स माने जाते हैं. प्रोटीन की पूर्ति के लिए इन्हें डाइट में शामिल कर सकते हैं.

कैसे करें शामिल- इन्हें स्नैक्स के रूप में खा सकते हैं. ड्राई फ्रूट्स और नट्स के लड्डू बनाकर नाश्ते में खा सकते हैं.

