ऊंटनी के दूध में छिपा है हेल्थ का खजाना, जानिए क्या-क्या है खास क्वालिटी?
Camel Milk Benefits: ऊंटनी का दूध पीने के फायदे.

Camel Milk Benefits: हमारे खानपान की संस्कृति में दूध हमेशा से प्रचलन में हैं. हमारे देश में खासतौर पर गाय के दूध को स्वास्थ्य के लिए अमृत के बराबर बताया गया है. इसके अलावा भैंस, भेड़, बकरी और ऊंटनी के दूध को भी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. चिकित्सा की प्राचीन पद्धति आयुर्वेद से लेकर आधुनिक मेडिकल साइंस में भी ऊंटनी के दूध के औषधीय गुणों और पोषक तत्वों को विशेष स्थान दिया गया है. इसलिए, लंबे समय से ऊंटनी का दूध कई तरीके से इस्तेमाल में लाया जा रहा है.

ऊंटनी के दूध के फायदे (Benefits of camel milk)

डाइटिशियन के मुताबिक, ऊंटनी का दूध विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन और दूसरे कई पोषक तत्वों का अच्छा स्रोत होता है. इसलिए, ऊंटनी का दूध लोगों को सेहतमंद बनाए रखने के साथ ही एनर्जी भी बढ़ाता है. ऊंटनी का दूध देखने में थोड़ा पीला, तासीर में हल्का, पतला, ठंडा और स्वाद में खट्टा होता है. आयुर्वेद में इसके फायदे के बारे में बताते हुए लघु और पौष्टिक कहा गया है.

डॉक्टर्स के मुताबिक, ऊंटनी के दूध को डाइट में शामिल करने से शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या को बढ़ाने में मदद मिलती है. ऊंटनी का दूध पीने से इम्यूनिटी पावर और गट हेल्थ मजबूत होती है. इससे सर्दी, जुकाम, फ्लू वगैरह कई मौसमी बीमारियों और संक्रमण से लड़ने में आसानी होती है. इसके अलावा, कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी से लड़ने में भी यह दूध बेहद कारगर साबित होता है.

ऊंटनी का दूध हाई प्रोटीन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता हैं. इससे मांसपेशियों को मजबूती मिलती है. इस दूध का सीमित मात्रा में नियमित सेवन ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस करता है. इसलिए डॉक्टर्स डायबिटीज के मरीजों को ऊंटनी के दूध का सेवन करने की सलाह देते हैं. कुछ मिल्क पार्लर, डेयरी आउटलेट्स के अलावा इसे ऑनलाइन ऑर्डर कर भी मंगवाया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

