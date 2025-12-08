विज्ञापन
Weather Update: मौसम विभाग ने आठ दिसंबर को उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में आईएमडी ने बुधवार तक राज्य के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है. आईएमडी के मुताबिक बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और मंडी जिले में बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में सोमवार तक घने कोहरे का ‘येलो अलर्ट’ भी जारी किया गया है.

दिल्‍ली में पड़ने वाली है कड़कड़ाती ठंड, कश्‍मीर में आज होगी बर्फबारी... , जानें मौसम से जुड़ा हर अपडेट
  • उत्तर भारत में ठंड की प्रकोप जारी है, दिल्ली और कश्मीर में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ शीतलहर बढ़ी है
  • दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान आठ डिग्री सेल्सियस रहा, धुंध और शीतलहर से ठंड और बढ़ी है
  • अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर पहलगाम में न्यूनतम तापमान शून्य से चार डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया
नई दिल्‍ली:

पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है. दिल्‍ली से लेकर कश्‍मीर तक ठंड बढ़ती जा रही है. दिल्‍ली में रविवार को न्‍यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया और इस दौरान धुंध और शीतलहर ने ठंड का प्रकोप और बढ़ा दिया. देश की राजधानी में सोमवार को न्‍यूनतम तापमान 9 डिग्री और अधिकतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है. वहीं, अमरनाथ यात्रा आधार शिविर रविवार को जम्मू-कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. कश्‍मीर में आज बर्फबारी होने का अनुमान भी जताया जा रहा है. 

IMD का अलर्ट, इन राज्‍यों में चलने वाली है शीतलहर 

पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में भी तापमान लगातार नीचे की ओर जा रहा है और ठंड बढ़ रही है. इन राज्‍यों के कुछ हिस्सों में न्यूनतम तापमान 3 से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में अलग-अलग स्थानों पर शीत लहर चलने की ‘बहुत अधिक संभावना' है.

दिल्‍लीवाले हो जाएं कड़कड़ाती ठंड के लिए तैयार

दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के 6.8 डिग्री से अधिक है, लेकिन सामान्य से 1.6 डिग्री कम है. हालांकि, दिल्‍ली में आज न्‍यूनतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस का इजाफा होने का अनुमान जताया गया है. राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 24.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.1 डिग्री कम था, जबकि सुबह सापेक्ष आर्द्रता 92 प्रतिशत रही. मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है, साथ ही धुंध की भी संभावना जताई है. दिल्‍ली में 11 दिसंबर से पारा 2 डिग्री और नीचे जाने की संभावना है. ऐसे में लोगों को कड़कड़ी ठंड के लिए तैयार हो जाना चाहिए. 

कश्‍मीर में पारा -4.3 डिग्री सेल्सियस

उत्तर भारत में कश्मीर में रात के तापमान में कई डिग्री की वृद्धि हुई, लेकिन यह हिमांक बिंदु (Freezing Point) से नीचे रहा. अधिकारियों के मुताबिक, दक्षिण कश्मीर में पहलगाम रिसॉर्ट, जम्मू -कश्मीर में सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां न्यूनतम तापमान शून्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया. पहलगाम रिसॉर्ट वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए आधार शिविर के रूप में कार्य करता है. अधिकारियों ने बताया कि जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर में न्यूनतम तापमान शून्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जो पिछली रात की तुलना में 3.2 डिग्री अधिक है. उन्होंने बताया कि घाटी का प्रवेशद्वार माने जाने वाले काजीगुंड में न्यूनतम तापमान शून्य से एक डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया, जबकि उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा में पारा शून्य से 0.8 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा. अधिकारियों ने बताया कि दक्षिण कश्मीर के कोकरनाग में तापमान 1.1 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया.

हिमाचल के लिए IMD का येलो अलर्ट

मौसम विभाग ने आठ दिसंबर को उत्तर और मध्य कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में कुछ स्थानों पर हल्की बर्फबारी होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश में आईएमडी ने बुधवार तक राज्य के कुछ हिस्सों में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया है. आईएमडी के मुताबिक बिलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र के कुछ हिस्सों और मंडी जिले में बल्ह घाटी के कुछ हिस्सों में सोमवार तक घने कोहरे का ‘येलो अलर्ट' भी जारी किया गया है.

राजस्थान में कड़ाके की ठंड, जानें पंजाब और हरियाणा का हाल

पंजाब और हरियाणा में रविवार को भी कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहा और मौसम विभाग की मानें तो आने वाले दिनों में पारा और नीचे जाएगा. स्थानीय मौसम विभाग के अनुसार, पंजाब के फरीदकोट में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किये जाने के साथ यह राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जबकि हरियाणा में सबसे कम न्यूनतम तापमान(4.6 डिग्री सेल्सियस) नारनौल में दर्ज किया गया. दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पंजाब में बठिंडा और गुरदासपुर में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि फिरोजपुर में छह डिग्री, अमृतसर में 6.1 डिग्री, लुधियाना में 6.8 डिग्री और पटियाला में 8.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं, हरियाणा के भिवानी में न्यूनतम तापमान छह डिग्री, हिसार में 6.2 डिग्री, सिरसा में 6.6 डिग्री, करनाल में सात डिग्री, रोहतक में 7.8 डिग्री और अंबाला में 9.8 डिग्री रहा. मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि राजस्थान भी इसी तरह कड़ाके की ठंड की चपेट में है. सीकर जिले के फतेहपुर में न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो एक दिन पहले के 2.3 डिग्री से थोड़ा अधिक है.

