विज्ञापन
विशेष लिंक

दांत दर्द से लेकर पेट दर्द तक सर्दियों में सेहत की ढाल है लौंग, बस ऐसे करें उपयोग

Laung Ke Fayde: आयुर्वेद में लौंग को औषधि रत्न माना गया है. औषधीय गुणों से भरपूर लौंग भोजन का स्वाद भी कई गुना बढ़ा देती है. इसे आप कई तरह से सेहत के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
दांत दर्द से लेकर पेट दर्द तक सर्दियों में सेहत की ढाल है लौंग, बस ऐसे करें उपयोग
Clove Benefits: लौंग के फायदे.

सर्दियों में होने वाली खांसी, जुकाम और पाचन संबंधी परेशानियों से बचने के लिए जरूरी नहीं कि हर बार डॉक्टर के पास जाया जाए. आयुर्वेद के अनुसार, हमारी किचन में मौजूद कई मसाले इन समस्याओं को आसानी से दूर कर सकते हैं. इन्हीं में से एक है लौंग, जिसे सर्दियों में सेहत की मजबूत ढाल माना जाता है. 

लौंग पाचन, श्वसन और प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करती है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, आयुर्वेद में लौंग को औषधि रत्न माना गया है. औषधीय गुणों से भरपूर लौंग भोजन का स्वाद भी कई गुना बढ़ा देती है. लौंग देखने में भले छोटी हो, मगर कई समस्याओं की काट है. यह कफ और पित्त दोष को शांत करती है और खांसी, श्वास रोग और हिचकी दूर करने में भी कारगर है.

लौंग के फायदे- (Laung Ke Fayde)

लौंग रक्त, मांसपेशियों, नसों, पाचन, प्रजनन और श्वसन तंत्र को मजबूती देती है. यह जठराग्नि को बढ़ाती है, पाचन सुधारती है और भूख जगाती है. लौंग दर्द और दुर्गंध दूर करने में भी सहायक है. यही नहीं, लौंग के सेवन से रक्त में श्वेत कणों की संख्या बढ़ती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है.

कैसे करें लौंग का उपयोग- (How To Use Clove)

1. दांद दर्द-

आयुर्वेद में लौंग के सेवन के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी मिलती है. दांत दर्द में रुई में भिगोकर दांत के गड्ढे में लौंग का तेल रखने से राहत मिलती है और कीड़े मर जाते हैं. 

ये भी पढ़ें- 15 दिन तक रोजाना खाली पेट हल्दी काली मिर्च और अदरक का पानी पीने से क्या होता है? 

Latest and Breaking News on NDTV

2. शरीर दर्द-

आमवात, कमर दर्द या वात विकारों में लौंग के तेल से मालिश करना फायदेमंद होता है. 

3. मुंह की बदबू-

मुंह और गले के रोगों में लौंग चूसने से राहत मिलती है. इससे मुंह की बदबू को दूर करने में भी मदद मिल सकती है.

4. जुकाम-

सिर दर्द या जुकाम में ललाट पर लौंग का लेप लगाना भी फायदेमंद हो सकता है. 

5. पेट दर्द-

पेट दर्द में लौंग का रस या इसका पानी पीना कारगर साबित हो सकता है.

नोटः 

इसकी तासीर गर्म होती है, इसलिए कुछ सावधानी भी जरूरी है. ज्यादा गर्मी, सूजन या पित्त बढ़ने के लक्षण हों तो इसका सेवन न करें. अधिक मात्रा में उपयोग से नुकसान हो सकता है. हमेशा सही मात्रा में और विशेषज्ञ की सलाह के बाद ही लौंग का सेवन करें.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Clove For Teeth Pain, Clove For Stomach Pain, Clove Instant Relief These Helth Issue, Laung Ke Fayde, Clove Health Benefits, Clove Water Benefits, Clove Oil Benefits, How To Consume Clove
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com
<