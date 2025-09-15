बीमारियों को आस-पास भी नहीं फटकने देंगे ये सुपरफूड्स, फायदे जान आज से ही कर लेंगे डाइट में शामिल

Food For Immunity: बदलते मौसम में शरीर को सेहतमंद रखना बहुत जरूरी है. क्योंकि इस मौसम में बीमार होने की आशंका भी ज्यादा रहती है. वातावरण के तापमान में गिरावट आने से तरह-तरह के संक्रमण, मौसमी बीमारी खासकर सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द जैसे सेहत से जुड़ी परेशानियां भी सामने आती है. स्कीन और बाल भी सूखे और बेजान नजर आने लगते हैं. ऐसे में कुछ सुपरफूड्स को अपनी खानपान में नियमित तौर पर इस्तेमाल कर अपनी सेहत का ख्याल रखा जा सकता है.

इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं ये सुपरफुड्स- (These superfoods increase immunity)

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तापमान में बदलाव से आसपास के माहौल में वायरस और बैक्टीरिया को पनपने और फैलने के मौके बढ़ जाते हैं. इस मौसम में होने वाले संक्रमण में ह्यूमन राइनोवायरस (एचआरवी )सबसे अधिक तेजी से पनपता और फैलता है. लोगों की तबीयत खराब होने के 40 प्रतिशत तक के मामलों का कारण अकेले यही वायरस माना जाता है. इसलिए बदलते मौसम में इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाने वाले सुपरफूड को अपने खानपान में शामिल करने की जरूरत होती है.

सुपरफुड्स खाने के फायदे- (What are the benefits of eating superfoods regularly during the winter season)

बदलते मौसम में नियमित तौर पर कुछ सुपरफुड्स का सेवन करने से इम्यूनिटी सिस्टम की मजबूती को बढ़ावा देने में मदद मिल सकती है. इसके असर से वायरस या बैक्टीरिया के संपर्क में आने पर होने वाले संक्रामक रोगों का खतरा कम होता है. साथ ही ये फुड्स लोगों के ओवरऑल हेल्थ को भी ढेर सारे फायदे पहुंचाती है. पुराने जमाने से लेकर आधुनिक मेडिकल साइंस तक सब जानकार लोग बदलते मौसम में इन सुपरफुड्स को खाने की वकालत करते हैं. आइए, जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से सुपरफुड्स हैं, जिन्हें जरूर खाना चाहिए.

1. मौसमी, खट्टे यानी साइट्रस फल-

मौसमी खट्टे यानी साइट्रस फल को खाना चाहिए. तले-भुने मसालेदार खाना के चलते पाचन की प्रक्रिया पर बुरा असर पड़ता है. इसके कारण कब्ज, दस्त, पेट में दर्द, ऐंठन, सूजन, अपच जैसी मुसीबतें बढ़ जाती हैं. खट्टे या साइट्रस फ्रूट्स खाने से इन दिक्कतों से राहत मिलती है. इसके फाइबर पाचन को बेहतर करते हैं और वजन को भी काबू में रखते हैं. वहीं, इन फ्रूट्स मैं मौजूद विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ ही स्कीन और बालों को सेहतमंद बनाए रखता है. इन फलों में संतरा, ग्रेप फ्रूट, नींबू, चेरी वगैरह शामिल है.

Photo Credit: Pexels

2. शकरकंद-

शकरकंद को सेहत का वरदान कहा जाता है. बाजारों में आसानी से मिल जाने वाला शकरकंद खाने में स्वादिष्ट और पचने में आसान होता है. शकरकंद में पर्याप्त मात्रा में आयरन, फोलेट, कॉपर, मैगनीशियम जैसे शरीर के लिए जरूरी कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं. विटामिन सी, विटामिन ए और फाइबर से लैस शकरकंद इम्यूनिटी बढ़ाने के अलावा स्किन, बाल और आंखों को सेहतमंद और आकर्षक बनाए रख सकता है.



3. नट्स और सीड्स-

नट्स और सीड्स को सर्दी के मौसम का सुपरफूड माना जाता है. बादाम, अखरोट, चिया सीड्स, अलसी के बीज, लौकी के बीच जैसे नट्स और सीड्स ओमेगा-3, विटामिन ई और जिंक का बेहतरीन सोर्स हैं. ओमेगा-3 ऑटोइम्यून रोगों से सुरक्षा करता है, हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देता है, गहरी नींद लाने में मदद करता है और स्किन को ग्लोइंग और हेल्दी बनाता है. इसके साथ ही विटामिन ई अस्थमा, आंखों की कम होती रोशनी और हृदय की सेहत समेत सांस और फेफड़े से जुड़ी बीमारियों में राहत देता है. इसके अलावा, नट्स और सीड्स में मौजूद जिंक इम्यून सिस्टम के लिए काफी जरूरी होता है.



4. हरी पत्तेदार सब्जियां और साग-

हरी पत्तेदार सब्जियां और साग खाने से शरीर में विटामिन ए, सी, के, आयरन, कैल्शियम और फाइबर की सप्लाई हो जाती है. क्योंकि आयरन शरीर में ब्लड को बढ़ाने में मदद करता है. साथ ही एनीमिया और कमजोरी शिकायत को भी खत्म करता है.



5. अदरक और लहसुन-

इन सब के अलावा, अदरक और लहसुन को सर्दी के मौसम में बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए. ठंड के मौसम में अपने खान पान में अदरक और लहसुन को जरूर शामिल करना चाहिए. अदरक और लहसुन दोनों में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण मौजूद होते हैं. ये दोनों इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. साथ ही खांसी, जुकाम, सर्दी, बुखार, कब्ज, दस्त और अपच जैसी मौसमी समस्याओं को भी दूर करने में मदद कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)