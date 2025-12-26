28 दिनों में कम हो जाएगा 6Kg वजन, न्यूट्रिशनिस्ट ने शेयर किया पूरा डाइट प्लान, नए साल में इस तरह शुरू करें फिटनेस जर्नी

Weight Loss Diet Plan: नए साल में वेट लॉस और फिटनेस अधिकतर लोगों के रेजोल्यूशन लिस्ट में शामिल होता है. वजन बढ़ना, पेट फूलना, गैस और थकान आजकल बहुत आम समस्याएं हैं. इन्हीं परेशानियों को ध्यान में रखते हुए न्यूट्रिशनिस्ट आइना सिंघल ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने एक आसान और असरदार डाइट रूटीन शेयर किया है. न्यूट्रिशनिस्ट का कहना है कि अगर सही तरीके से फॉलो किया जाए तो ये डाइट प्लान आपको 28 दिनों में लगभग 6 किलो तक वजन कम करने में मदद कर सकता है. आइए जानते हैं कैसे-

मॉर्निंग रिचुअल से करें दिन की सही शुरुआत

सुबह का समय शरीर के लिए सबसे अहम होता है. इस रूटीन का मकसद है पाचन को एक्टिव करना, ब्लोटिंग कम करना और दिनभर की क्रेविंग को कंट्रोल करना. इससे आपको फेट बर्न में मदद मिलेगी. इसके लिए-

एक दिन सुबह खाली पेट जीरा-अजवाइन पानी पिएं. इस पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है.

दूसरे दिन मेथी दाना पानी पिएं. ये पानी पाचन सुधारता है और शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है.

अदरक-नींबू का पानी पिएं. ये शरीर को डिटॉक्स करता है और फैट बर्निंग में मदद करता है.

इन सब से अलग अगर चाहें तो सुबह थोड़ा प्रोटीन भी ले सकते हैं. इसके लिए आप 5 भीगे बादाम, 1 अखरोट या आधा कप दही खा सकते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट बताती हैं, रात में कुछ खास ड्रिंक का सेवन इंफ्लेमेशम कम करने में मदद कर सकता है, तनाव हार्मोन को कंट्रोल करता है और नींद को भी बेहतर बनाता है. इसके लिए-

हल्दी और काली मिर्च वाला गर्म पानी पिएं. ये शरीर में सूजन कम करता है.

दालचीनी का पानी पिएं. ये ब्लड शुगर को संतुलित रखता है.

खाने के बाद सौंफ की चाय पाचन में मदद करती है.

इन सब से अलग ध्यान रखें कि डिनर रात 8 बजे से पहले कर लें और सोने से 1 घंटा पहले स्क्रीन से दूरी बना लें.

पोषण विशेषज्ञ बताती हैं, हर मील में प्रोटीन और फाइबर लेना बहुत जरूरी है.

प्रोटीन के लिए आप दाल, पनीर, टोफू, दही या अंडे खा सकते हैं.

फाइबर के लिए लौकी, तोरी, भिंडी, गाजर, खीरा और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल करें.

कार्बोहाइड्रेट हल्की मात्रा में लें, जैसे 1–2 रोटी या आधा कप चावल.

अगर आपका पेट फूलता है या गैस रहती है तो अजवाइन का पानी फायदेमंद है.

गैस और एसिडिटी के लिए अदरक-सौंफ का पानी पिएं.

कब्ज की समस्या में चिया सीड्स का पानी मदद करता है.

इन सब से अलग नारियल पानी और मौसमी फल जैसे पपीता और नाशपाती भी गट हेल्थ सुधारते हैं.

न्यूट्रिशनिस्ट कहती हैं हेल्दी गट फास्ट फैट लॉस में मदद करता है. जब आपका पाचन सही होता है तो शरीर खुद-ब-खुद फैट तेजी से बर्न करता है. यह डाइट प्लान आसान है, नेचुरल है और लंबे समय तक अपनाया जा सकता है. ऐसे में अगर आपको नए साल में अपनी फिटनेस जर्नी शुरू करनी है, तो अपनी डाइट में ये आसान बदलाव जरूर करें. इससे आपको कुछ ही समय में कमाल के नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

