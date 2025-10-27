आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं मोटापा भी घटाने में मददगार है शकरकंदी की चाट, झटपट नोट करें आसान रेसिपी

Sweet Potato Chaat: सर्दियों का मौसम आते ही हम तरह-तरह की चीजों को डाइट में शामिल करना शुरू कर देते हैं. शकरकंद भी उन्हीं में से एक है. आपको बता दें कि शकरकंद को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. शकरकंद को आलू के हेल्‍दी ऑप्‍शन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है. शकरकंद बॉडी की कार्बोहाइड्रेट की जरूरत को पूरा करने का हेल्‍दी तरीका है. ये कैलोरी का मध्यम स्रोत हैं और फाइबर और अन्य पोषक तत्वों से भरपूर है, जो न केवल शरीर को हेल्‍दी रखने बल्कि वजन घटाने में भी मददगार है. अगर आप भी स्वाद के साथ अपने वजन को कम करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी रेसिपी के बारे में बता रहे हैं जो स्वाद और सेहत का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं शकरकंदी की चाट- (How To Make Sweet Potato Chaat Recipe)

सामग्री-

शकरकंद उबला हुआ

काली मिर्च पाउडर

आमचूर पाउडर

नींबू का रस

स्वादानुसार सेंधा नमक

विधि-

इस चाट को बनाने के लिए सबसे पहले शकरकंद को अच्छी तरह पानी से धो लें. अब इसे प्रेशर कुकर या पैन में उबाल लें. अगर आप इसे प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तो 3 से 4 सीटी आने दें. फिर शकरकंद को अच्छी तरह पकाने के बाद उन्हें छील लें और हल्का सा काट लें और एक बाउल में निकाल लें. इसमें काली मिर्च का पाउडर, आमचूर, सेंधा नमक और नींबू का रस डालें. इसे अच्छी तरह से मिलाएं, शकरकंदी की चाट तैयार है.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं गोभी आलू की चटपटी सब्जी, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे घर वाले

Photo Credit: Pexels

शकरकंद के फायदे- (Sweet Potato Benefits For Weight Loss)

शकरकंदी भूख कम करने के लिए जानी जाती है. इसलिए इसे डाइट में शामिल करने से वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. ये कम ग्लाइसेमिक खाद्य पदार्थ माना जाता है जो ब्‍लड शूगर के लेवल में फौरन प्रेशर नहीं पैदा करते हैं, और वजन पर नियंत्रण रखने में मदद करते हैं. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)