आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं गोभी आलू की चटपटी सब्जी, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे घर वाले

Gobhi Aloo Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही हर घर में आपको गोभी जरूर देखने को मिलेगी. आपको बता दें कि गोभी से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसे ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में खाया जाता है. आलू गोभी एक ऐसी सब्जी है जो हर भारतीय घर में बनाई जाती है, आलू गोभी को आसानी बनाया जा सकता है. गोभी और आलू का कॉम्बिनेशन बेस्ट है. इस सब्जी को कई जगह पर कई तरह से बनाया जाता है. गोभी आलू की इस रेसिपी में दही ग्रेवी होती है जिसकी वजह से इसमें अलग स्वाद आता है और यह एक सेमी-ग्रेवी वाली डिश बनती है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

कैसे बनाएं गोभी आलू की सब्जी- (How To Make Gobhi Aloo Recipe)

सामग्री-

(छोटे टुकड़ों में कटी हुई) गोभी

(लम्बाई में कटे हुए) आलू

घी

जीरा

अदरक , कटा हुआ

दही

हल्दी

गरम मसाला

धनिया पाउडर

स्वादानुसार नमक

हरी मिर्च

लाल मिर्च पाउडर

हरा ​धनिया, कटा हुआ

वि​धि-

इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले आलूओं को आधा उबालकर एक तरफ रख दें. फिर एक पैन में घी गर्म करें और इसमें जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे, तो इसमें अदरक डालें. जब अदरक ब्राउन होने लगे तो इसमें एक बड़ा चम्मच दही डालें और इसे चलाएं जब तेल अलग होने लगे तो बाकी बचा हुआ दही इसमें डालें. फिर इसमें गोभी, आलू और हरी मिर्च डालें. सब्जी को कुछ मिनट तेज आंच पर पकाएं जब तक वह पूरी तरह घी से कवर न हो जाए. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, हरा धनिया और नमक डालें. सभी मसाले अच्छे से मिलने तक चलाएं. आंच को धीमा कर दें, पैन को ढककर सब्जी को नरम होने तक पकने दें. थोड़ी-थोड़ी देर में चलाएं. धनिया पत्ती से गार्निश करके सर्व करें.

