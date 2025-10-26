विज्ञापन
विशेष लिंक

आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं गोभी आलू की चटपटी सब्जी, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे घर वाले

Gobhi Aloo Recipe: गोभी आलू की इस रेसिपी में दही ग्रेवी होती है जिसकी वजह से इसमें अलग स्वाद आता है और यह एक सेमी-ग्रेवी वाली डिश बनती है.

Read Time: 3 mins
Share
आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में बनाएं गोभी आलू की चटपटी सब्जी, उंगलियां चाट-चाट कर खाएंगे घर वाले
Gobhi Aloo Recipe: गोभी आलू की सब्जी कैसे बनाएं.

Gobhi Aloo Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही हर घर में आपको गोभी जरूर देखने को मिलेगी. आपको बता दें कि गोभी से कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसे ब्रेकफास्ट से लेकर लंच और डिनर तक में खाया जाता है. आलू गोभी एक ऐसी सब्जी है जो हर भारतीय घर में बनाई जाती है, आलू गोभी को आसानी बनाया जा सकता है. गोभी और आलू का कॉम्बिनेशन बेस्ट है. इस सब्जी को कई जगह पर कई तरह से बनाया जाता है. गोभी आलू की इस रेसिपी में दही ग्रेवी होती है जिसकी वजह से इसमें अलग स्वाद आता है और यह एक सेमी-ग्रेवी वाली डिश बनती है. तो चलिए बिना किसी देरी के रेसिपी पर चलते हैं.

ये भी पढ़ें- दूध और दही से भी ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है इस हरी चीज में, जानें फायदे और इस्तेमाल का तरीका

Latest and Breaking News on NDTV

कैसे बनाएं गोभी आलू की सब्जी- (How To Make Gobhi Aloo Recipe)

सामग्री-

  • (छोटे टुकड़ों में कटी हुई) गोभी
  • (लम्बाई में कटे हुए) आलू
  • घी
  • जीरा
  • अदरक , कटा हुआ
  • दही
  • हल्दी
  • गरम मसाला
  • धनिया पाउडर
  • स्वादानुसार नमक
  • हरी मिर्च
  • लाल मिर्च पाउडर
  • हरा ​धनिया, कटा हुआ

वि​धि-

इस सब्जी को बनाने के लिए सबसे पहले आलूओं को आधा उबालकर एक तरफ रख दें. फिर एक पैन में घी गर्म करें और इसमें जीरा डालें. जब जीरा चटकने लगे, तो इसमें अदरक डालें. जब अदरक ब्राउन होने लगे तो इसमें एक बड़ा चम्मच दही डालें और इसे चलाएं जब तेल अलग होने लगे तो बाकी बचा हुआ दही इसमें डालें. फिर इसमें गोभी, आलू और हरी मिर्च डालें. सब्जी को कुछ मिनट तेज आंच पर पकाएं जब तक वह पूरी तरह घी से कवर न हो जाए. इसके बाद लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, गरम मसाला, हरा धनिया और नमक डालें. सभी मसाले अच्छे से मिलने तक चलाएं. आंच को धीमा कर दें, पैन को ढककर सब्जी को नरम होने तक पकने दें. थोड़ी-थोड़ी देर में चलाएं. धनिया पत्ती से गार्निश करके सर्व करें.

एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gobhi Aloo Recipe, Gobhi Aloo Make Just 10 Minutes, Unique Dahi Gobhi Aloo Kaise Banaye, Gobhi Ki Sabzi, Gobhi Ki Sabji Banane Ki Vidhi, Aloo Gobhi Ki Sabji, Gobhi Ke Kofte Ki Sabji, Gobhi Ke Kofte Kaise Banaye, Gobhi Ki Sabji In Hindi, Cauliflower Recipes Indian, Cauliflower Fry, Cauliflower Recipes, Cauliflower Vegetable Recipe, Gobhi Ki Sabji Banane Ka Tarika
Get App for Better Experience
Install Now