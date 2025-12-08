आज क्या बनाऊं: फ्राइज खाने के हैं शौकीन तो एक बार जरूर ट्राई करें स्वाद और सेहत से भरपूर Sweet Potato Fries, नोट करें रेसिपी

शकरकंद एक जड़ वाली सब्जी है जो कन्वोल्वुलेसी परिवार से संबंधित हैं. इसका स्वाद मीठा और स्टार्चयुक्त होता है. ठंड के मौसम में शकरकंद को सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. आपको बता दें कि इसमें फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी 6, साथ मिनरल्स, पोटैशियम समेत कई गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. अगर आप भी फ्राइज खाने के शौकीन हैं लेकिन सेहत की वजह से इसे खाना पसंद नहीं करते हैं, तो आप स्वादिष्ट शकरकंद के फ्राइज बना सकते हैं. ये न सिर्फ स्वादिष्ट बल्कि सेहतमंद भी होते हैं. इन्हें आसानी से घर पर बनाया जा सकता है. सबसे अच्छी बात ये कि इसे बच्चे से लेकर बड़े तक खाना पसंद करते हैं.

कैसे बनाएं शकरकंद के फ्राइज- (How To Make Sweet Potato Fries)

सामग्री-

शकरकंद

तेल

नमक

काली मिर्च पाउडर

चाट मसाला (वैकल्पिक)

धनिया पत्ती

विधि-

शकरकंद को छीलें और उन्हें पतले और लंबे टुकड़ों में काटें. शकरकंद के टुकड़ों को एक बड़े बाउल में डालें और उन्हें पानी में भिगो दें. कुछ मिनट के लिए भिगो दें. शकरकंद के टुकड़ों को पानी से निकालें और उन्हें एक साफ कपड़े से सुखाएं. एक बड़े पैन में तेल गरम करें. शकरकंद के टुकड़ों को गरम तेल में डालें और उन्हें सुनहरा और क्रिस्पी होने तक फ्राई करें. नमक, काली मिर्च पाउडर, और चाट मसाला को डालें और अच्छी तरह से मिलाएं. धनिया पत्ती से गार्निश करें और गरमा गरम सर्व करें.

ये भी पढ़ें- आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं प्रोटीन से भरपूर है चना दाल, नोट करें आसान रेसिपी

शकरकंद खाने के फायदे- (Shakarkand Khane Ke Fayde)

शकरकंद विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट का संयोजन है, जो इम्यूनिटी को बढ़ाने और संक्रमण से बचाने में मददगार है. अगर आप रोजाना इसका सेवन करते हैं, स्किन को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. इतना ही नहीं इसे वजन को कम करने के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है. शकरकंद में विटामिन ए पाया जाता है, जो आंखों को हेल्दी बनाए रखने में मदद कर सकता है.

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)