होटल जैसी गाढ़ी और मलाईदार चाय का स्वाद है चखना, तो इस 1 चीज का करें इस्तेमाल

Hotel Style Chai: चाय लवर्स को बस चाय पीने का एक बहाना चाहिए. सुबह से लेकर शाम तक यहां तक की कई लोग रात में भी चाय पीना पसंद करते हैं. भारतीयों के लिए चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है बल्कि एक इमोशन है. कुछ लोगों का तो यहां तक कहना है कि अगर वो सुबह चाय के साथ अपने दिन की शुरुआत न करें, तो उन्हें दिन भर आलस आता है. अगर आप भी चाय पीने के शौकीन हैं तो इस बात को समझ सकते हैं. लेकिन क्या आप होटल जैसी गाढ़ी और मलाईदार चाय पीना पसंद करते हैं. अगर आपका जवाब हां है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको एकदम होटल जैसे स्वाद वाली चाय की रेसिपी बता रहे हैं. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं.

कैसे बनाएं गाढ़ी और मलाईदार चाय- (How To Make Hotel Style Chai)

होटल जैसी गाढ़ी और मलाईदार क्रीम बनाने के लिए सबसे पहले आप एक पैन में दो कप चाय बनाने के लिए एक कप पानी लें. इसमें गरम करें. इसमें चाय पत्ती, अदरक, काली मिर्च और इलायची डालकर अच्छे से खौला लें. इसके बाद इसमें चीनी एड करें और अच्छे से पकाएं. फिर इसमें एक कप दूध डालें और अच्छी तरह से उबाल लें. जब आपकी चाय पक जाए तो इसमें एक चम्मच मिल्क पाउडर डालकर अच्छे से पका लें.

मिल्क पाउडर चाय में डालने से चाय गाढ़ी बनती है. स्वाद में भी होटल वाला स्वाद आता है.

चाय पीने के फायदे- (Chai Pine Ke Fayde)

इस चाय में काली मिर्च और अदरक का इस्तेमाल किया जाता है, जो न सिर्फ सर्दी से बचाने बल्कि गले की खराश को दूर करने में मददगार है. जिन लोगों को सर्दी-जुकाम की समस्या रहती है उनके लिए इस चाय का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)