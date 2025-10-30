अगर मैं रोज एक छोटी इलायची खाऊं तो क्या होगा? हरी इलायची खाने के नुकसान जानकर हो जाएंगे हैरान

Chhoti Elaichi Ke Nuksan: छोटी इलायची भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा है.औषधीय गुणों से भरपूर ये इलायची पाचन को सुधारने, मुंह की दुर्गंध को दूर करने और मूड को बेहतर बनाने में बेहद लाभदायक साबित हो सकती है, लेकिन जैसा की आप जानते होंगे जरूरत से ज्यादा किसी भी चीज का सेवन शरीर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है. इसलिए आज हम आपको इस स्टोरी में जरूरत से ज्यादा छोटी इलायची खाने से होने वाले नुकसानों के बारे में बताने वाले हैं. आइए जानते हैं क्या हैं वो नुकसान.

छोटी इलायची खाने के क्या नुकसान हैं?

पाचन: इलायची पाचन को बेहतर बनाने में मदद करती है, लेकिन जरूरत से ज्यादा इसका सेवन एसिडिटी, गैस और पेट में जलन जैसी समस्याओं का कारण भी बन सकता है. इसलिए जिन लोगों का पेट पहले से ही खराब रहता है उन्हें ज्यादा मात्रा में इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

किडनी: छोटी इलायची का सेवन सीमित मात्रा में लाभदायक है, लेकिन इसे ज्यादा खाने से किडनी स्टोन का खतरा बढ़ सकता है. इलायची में मौजूद कुछ यौगिक शरीर में कैल्शियम और ऑक्सलेट के संतुलन को बिगाड़ सकते हैं. जो लोग पहले से ही पथरी की समस्या है, तो उन्हें इलायची का सेवन सीमित मात्रा में ही करना चाहिए.

गर्भवती महिलाएं: गर्भवती महिलाओं को इलायची का सेवन बहुत सीमित मात्रा में करना चाहिए. प्रेगनेंसी के दौरान इलायची का अधिक सेवन गर्भपात का कारण बन सकता है. इसलिए गर्भवती महिलाओं को इसका सेवन करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लेनी चाहिए.

एलर्जी: कई लोगों को इलायची खाने से एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है. जरूरत से ज्यादा इलायची का सेवन त्वचा पर लाल चकत्ते, खुजली, सूजन या सांस लेने में कठिनाई जैसी समस्याओं का कारण बन सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)