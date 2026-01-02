विज्ञापन

2026 में इन 5 करियर में होगा सबसे ज्यादा प्रेशर, स्टडी से जानिए क्यों

High Pressure Jobs 2026: ऐप वेलटोरी की एक स्टडी में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों के आधार पर 2026 के 5 सबसे अधिक दबाव वाले करियर का खुलासा किया गया है.

Read Time: 3 mins
Share
2026 में इन 5 करियर में होगा सबसे ज्यादा प्रेशर, स्टडी से जानिए क्यों
हाई प्रेशर वाली नौकरियां
file photo

High Pressure Jobs 2026: अगर आप कभी काम के बाद थका हुआ महसूस करते हैं और सोचते हैं कि आपका तनाव दूसरों की तुलना में कैसा है, तो तनाव और ऊर्जा प्रबंधन ऐप वेलटोरी के एक नए विश्लेषण में कुछ चौंकाने वाले जवाब सामने आए हैं. ऐप वेलटोरी की एक स्टडी में संयुक्त राज्य अमेरिका के आंकड़ों के आधार पर 2026 के 5 सबसे अधिक दबाव वाले करियर का खुलासा किया गया है. वेलटोरी के शोधकर्ताओं ने यह अध्ययन करने का निर्णय लिया कि किन उद्योगों में पेशेवरों पर सबसे अधिक भावनात्मक और शारीरिक दबाव पड़ता है. वेलटोरी ने लिंक्डइन पर बताया कि यह निष्कर्ष दुनिया भर के 16 मिलियन उपयोगकर्ताओं के डेटा पर आधारित था.

यह भी पढ़ें:- क्यों हर बार टूट जाते हैं न्यू ईयर रेजोल्यूशन, अपने Resolutions कैसे बनाएं सफल, स्टडी से जानिए

वेल्टोरी की टीम ने 2025 के आंकड़ों का विश्लेषण किया, जिसमें प्रमुख अमेरिकी उद्योगों का मूल्यांकन किया गया. उन्होंने मिन-मैक्स नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के डेटा को एक समान पैमाने पर रखा. इसके बाद उन्होंने सात कारकों के आधार पर विभिन्न उद्योगों को मापा, जो कार्यस्थल तनाव को बढ़ावा देते हैं. जिसमें औसत साप्ताहिक घंटे, नौकरी की रिक्ति दरें, औसत साप्ताहिक आय, छंटनी और डिस्चार्ज दरें आदि.

1. औसत साप्ताहिक कार्य घंटे- अधिक कार्य घंटे अक्सर अधिक कार्य दबाव और कम विश्राम अवधि का संकेत देते हैं.

2. नौकरी के अवसरों की दरें- हाई रिक्ति दरें आमतौर पर श्रम की कमी और अत्यधिक काम के बोझ से दबी टीमों का संकेत देती हैं.

3. कार्यस्थल पर चोट और बीमारी की दरें- अधिक शारीरिक जोखिम का मतलब अधिक तनाव है.

4. औसत साप्ताहिक आय- कम वेतन से वित्तीय तनाव बढ़ सकता है, खासकर चुनौतीपूर्ण भूमिकाओं में.

5. छंटनी और बर्खास्तगी दरें- नौकरी की असुरक्षा लंबे समय तक तनाव के सबसे मजबूत कारणों में से एक है.

6. कर्मचारियों के इस्तीफे की दर- बार-बार इस्तीफे होना कार्य के दबाव और कार्यस्थल के खराब मनोबल का संकेत देता है.

7. कर्मचारियों में तनाव की दर- तनाव का सबसे बड़ा संकेत मानसिक थकान, डिमोटिवेट और थकावट है.

हाई प्रेशर वाली नौकरियां

  • लीजर और हॉस्पिटैलिटी- तनाव स्कोर 66
  • प्रोफेशनल और बिजनेस सर्विसेज- तनाव स्कोर 56
  • ट्रांसपोर्टेशन और वेयरहाउसिंग- तनाव स्कोर 53
  • माइनिंग और लॉगिंग- तनाव स्कोर 50
  • प्राइवेट एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज- तनाव स्कोर 46

वेल्टोरी की मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ, डॉ. एना एलिट्जुर कहती हैं, "यह डेटा दिखाता है कि कार्यस्थल तनाव काम के डिजाइन से संचालित होता है, न कि केवल नौकरी की प्रकृति से.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Lifestyle, Stress
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com