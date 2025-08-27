विज्ञापन
नींबू पानी पीने के 4 बड़े फायदे, जरूर करें इसे अपने रूटीन में शामिल

Nimbu Pani Ke Fayde: अगर आप नींबू को पानी में मिलाकर पीते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. यहां जाने नींबू पानी पीने से होने वाले 4 बड़े फायदों के बारे में.

नींबू से कौन-कौन से रोग ठीक हो सकते हैं | Benefits of lemon water

Nimbu Pani Ke Fayde: नींबू में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है. इसके अलावा नींबू में थियामिन, नयासिन, रिबोफ्लोविन, विटामिन बी- 6, विटामिन ई और फोलेट जैसे विटामिन्स मौजूद होते हैं. ऐसे में अगर आप इसको पानी में मिलाकर पीते हैं, तो शरीर को कई फायदे पहुंचा सकते हैं. यहां जाने नींबू पानी पीने से होने वाले 4 बड़े फायदों के बारे में.

Roj Nimbu Pani Pine Ke Fayde | Nimbu Pani Benefits | Roj Nimbu Pani Peene Se Kya Hota Hai

रोज नींबू पानी पीने से क्या होगा?

पेट: नींबू पानी में मौजूद साइट्रिक एसिड पाचन एंजाइम को सक्रिय करता है, जिससे गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है.

वजन: नींबू पानी में कैलोरी कम होती है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो इसका सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है.

इम्यूनिटी: नींबू में विटामिन सी की मात्रा ज्यादा होती है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर सर्दी-खांसी जैसी मौसमी बीमारियों से राहत दिला सकता है. 

ब्लड प्रेशर: नींबू में पाया जाने वाला विटामिन-सी ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने का काम कर सकता है. ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

