स्वादिष्ट और लाजवाब चाट पकौड़ी, आपको कर सकती है और ज्यादा बीमार

Street Food Negative Effects: गोलगप्पे, समोसे, चाट, चाउमीन, मोमोज़ नाम सुनते ही मुंह में पानी आ गया ना? हर गली-नुक्कड़ में स्ट्रीट फूड की रेढ़ी पर लाइन लगी रहती है. इनका स्वाद तो लाजवाब होता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह हमारे शरीर पर क्या असर डाल सकते हैं? तेल, ज्यादा मसाले और कई तरह के अनहेल्दी इंग्रेडिएंट्स से तैयार किया गया ये फूड शरीर को कई तरह की बीमारियों का शिकार बना सकता है. तो चलिए जानते हैं स्ट्रीट फूड खाने के क्या नुकसान हैं और किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

स्ट्रीट फूड खाने से क्या नुकसान होते हैं?

पाचन: स्ट्रीट फूड ज्यादा तेल और मसालों में बनाया जाता है. रोजाना इसका सेवन करने से पेट भारी महसूस होता है और पाचन ठीक से नहीं हो पाता, जिससे गैस, अपच, कब्ज़ और एसिडिटी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. जिन लोगों को पहले से ही पेट से जुड़ी समस्याएं हैं उन्हें इनका ज्यादा सेवन करने से बचना चाहिए.

वजन: स्ट्रीट फूड में ज्यादा कैलोरी, तेल और फैट्स होते हैं. ज्यादा मात्रा में इसका सेवन बढ़ते वजन का कारण बन सकता है जो और कई बीमारियों को बुलावा दे सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो स्ट्रीट फूड से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करें.

स्किन: स्ट्रीट फूड में मौजूद ट्रांस-फैट और केमिकल्स त्वचा पर बुरा प्रभाव डाल सकते हैं, जो मुंहासे, झाइयां, बाल झड़ना और ड्राई स्किन का कारण बन सकते हैं. स्किन से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? जरूरत से ज्यादा स्ट्रीट फूड न खाएं.

लिवर: बासी तेल और मिलावटी वाले मसालों का सेवन लिवर और किडनी को धीरे-धीरे नुकसान पहुंचा सकता है. रोजाना बाहर का खाना खाने से लिवर में सूजन, फैटी लिवर और किडनी की कार्यक्षमता पर असर पड़ सकता है, जो लंबे समय में खतरनाक हो सकता है.

