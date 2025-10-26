ऐसा क्या है जो आप ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते? अच्छे-अच्छों के छूट गए पसीने, नहीं दे पाए जवाब

Funny Riddles: पहेलियां हमेशा से इंसान के लिए मनोरंजन और दिमागी चुनौती का साधन रही हैं. चाहे बचपन की यादें हों या फिर दोस्तों के साथ बिताए गए पल, पहेली पूछने और उसका जवाब ढूंढने का आनंद हमेशा अलग ही होता है. असल में, पहेलियां हमारी सोच को एक नया मोड़ देती हैं. हम अक्सर किसी चीज़ को ज्यादा कठिन समझ लेते हैं, जबकि उसका उत्तर बहुत ही सीधा और आसान होता है. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद मजेदार पहेली. पहली बार में यह सुनने पर आपको थोड़ा अजीब भी लगेगा और शायद आप कई तरह के जवाब सोचेंगे, लेकिन असली जवाब सुनते ही आपकी हंसी नहीं रुकेगी. तो आइए अब पहेली की दुनिया में कदम रखते हैं

पहेली: बूझो तो जानें

"ऐसी कौन-सी चीज है जिसे आप ब्रेकफास्ट से पहले नहीं खा सकते?"

यह सुनकर दिमाग में तुरंत अलग-अलग जवाब आने लगते हैं. कोई सोचेगा कि शायद यह कोई खास फल या व्यंजन होगा, कोई कहेगा कि ब्रेड, मक्खन या फिर दूध होगा, लेकिन असली खेल यहां छुपा हुआ है.

अब जरा ठहरकर सोचिए, ब्रेकफास्ट से पहले आप क्या नहीं खा सकते? क्या यह सेहत से जुड़ा सवाल है या मजाकिया अंदाज में पूछा गया है? जब तक आप सोचते रहेंगे, हम आपको एक इशारा देते हैं, यह पहेली सीधी है, लेकिन इसमें दिमाग घुमाने का काम आपकी सोच ही करती है.

इस पहेली का जवाब है "लंच और डिनर."

क्योंकि ब्रेकफास्ट से पहले आप कभी भी लंच या डिनर नहीं खा सकते. यह सुनते ही हर कोई हंस पड़ेगा और सोचेगा कि जवाब तो सामने था, लेकिन हम ही उलझ गए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)