“लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन मुझे कभी खाते नहीं हैं?”, बताओ जवाब

Mind Games: पहेलियां हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रही हैं. पुराने समय में जब टीवी, मोबाइल और इंटरनेट का जमाना नहीं था, लोग आपस में बैठकर पहेलियां पूछा करते थे. इन खेलों से न सिर्फ समय अच्छा गुजरता था बल्कि रिश्तों में नज़दीकी भी बढ़ती थी. पहेलियां दरअसल हमारी सोचने-समझने की शक्ति को मजबूत करती हैं. जब भी दोस्तों के साथ हों ये गेम जरूर खेलें यकीन मानिए, हंसी-खुशी का माहौल बन जाएगा और सबका दिमाग भी दौड़ने लगेगा. आज हम आपके सामने जो पहेली लेकर आए हैं, वह बेहद सरल दिखती है लेकिन इसका जवाब तुरंत हर किसी को समझ नहीं आता. पढ़ते ही आपका दिमाग उलझ जाएगा और आप सोचने लगेंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है.

तो पेश है आज की पहेली-

“लोग मुझे खाने के लिए खरीदते हैं लेकिन मुझे कभी खाते नहीं हैं?”

अब ज़रा ठहरिए और ध्यान से सोचिए. पहली बार सुनने पर शायद आपको लगेगा कि यह कोई खाने-पीने की चीज होगी. मन में चिप्स, बिस्किट, चॉकलेट, नमक या फिर सब्जी जैसी चीजें आएंगी, लेकिन अगर लोग खरीदते हैं खाने के लिए और फिर कभी खाते नहीं हैं, तो इसका मतलब कुछ अलग ही है. यही तो इस पहेली का असली मज़ा है - यह हमें सोचने पर मजबूर करती है.

चलते-चलते एक और बात - इस तरह की पहेलियां हमें यह सिखाती हैं कि हर चीज का मतलब सिर्फ वैसा नहीं होता जैसा पहली नजर में दिखता है. कभी-कभी चीजें सामने होते हुए भी हमारी नजर से छुप जाती हैं.



अब आप सोचिए… क्या जवाब मिल गया?

अगर अब भी दिमाग में कन्फ्यूजन है तो कोई बात नहीं.



इस पहेली का जवाब है -

प्लेट (थाली).



हां, बिल्कुल! लोग प्लेट को खरीदते तो हैं खाने के लिए, लेकिन उसे कोई खाता नहीं है. मज़ेदार बात यही है कि जवाब सामने होते हुए भी हम सीधे सोच नहीं पाते.

