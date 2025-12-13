सुबह खाली पेट भीगी किशमिश खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, किशमिश की तासीर गर्म होती है या ठंडी

Soaked Raisins Benefits: ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का सेवन कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भीगी किशमिश खाली पेट खाने से क्या होता है जी हां आपने सही सुना. किशमिश एक ऐसा मेवा है जिससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसमें मौजूद आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को कैसे करना चाहिए भीगी किशमिश का सेवन.

कैसे करें किशमिश का सेवन- (How To Consume Raisin)

किशमिश का सेवन कई तरह से किया जा सकता है. भीगी किशमिश के लिए आपको एक बाउल साफ पानी में 7-8 किशमिश को डालकर रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख देना. फिर सुबह खाली पेट इन्हें निकालकर खा लें. आप किशमिश को दूध में पकाकर भी रख सकते हैं और अगले दिन खाली पेट इसका दूध के साथ सेवन कर सकते हैं.

भीगी किशमिश की तासीर कैसी होती है- (What is the effect of soaked raisins)

भीगी हुई किशमिश की तासीर गर्म से ठंडी हो जाती है, जिससे यह पेट के लिए हल्की और आसानी से पचने वाली बन जाती है. इसलिए सर्दी के मौसम में जिन लोगों को सर्दी खांसी की समस्या है वो इसका सेवन करने से बचें.

भीगी किशमिश खाने के फायदे- (Bheegi Kismish Khane Ke Fayde)

1. वजन बढ़ाने-

अगर आपका शरीर दुबला-पतला है तो आप रोजाना खाली पेट भीगी किशमिश का सेवन कर सकते हैं.

2. इम्यूनिटी-

एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी से भरपूर भीगी किशमिश खाने से शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और संक्रमण से शरीर को बचाने में मदद मि सकती है.

3. हड्डियों-

भीगी किशमिश में कैल्शियम और बोरॉन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने में मददगार हैं.

4. स्किन-

भीगी किशमिश में विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे गुण पाए जाते हैं, जो स्किन की झुर्रियों को कम करने में मददगार हैं.

5. पाचन-

सर्दियों के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. भीगी किशमिश फाइबर से भरपूर होने के कारण कब्ज, एसिडिटी और गैस से राहत दिला सकती है.

