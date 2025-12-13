विज्ञापन
विशेष लिंक

सुबह खाली पेट भीगी किशमिश खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, किशमिश की तासीर गर्म होती है या ठंडी

Soaked Raisins Benefits: किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि खाली पेट भीगी किशमिश खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
सुबह खाली पेट भीगी किशमिश खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है, किशमिश की तासीर गर्म होती है या ठंडी
Soaked Raisins Benefits: भीगी किशमिश खाने से क्या होता है.

Soaked Raisins Benefits: ठंड के मौसम में ड्राई फ्रूट्स का सेवन कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं.  लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि भीगी किशमिश खाली पेट खाने से क्या होता है जी हां आपने सही सुना. किशमिश एक ऐसा मेवा है जिससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसमें मौजूद आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को कैसे करना चाहिए भीगी किशमिश का सेवन.

कैसे करें किशमिश का सेवन- (How To Consume Raisin)

किशमिश का सेवन कई तरह से किया जा सकता है. भीगी किशमिश के लिए आपको एक बाउल साफ पानी में 7-8 किशमिश को डालकर रातभर के लिए पानी में भिगोकर रख देना. फिर सुबह खाली पेट इन्हें निकालकर खा लें. आप किशमिश को दूध में पकाकर भी रख सकते हैं और अगले दिन खाली पेट इसका दूध के साथ सेवन कर सकते हैं.

भीगी किशमिश की तासीर कैसी होती है- (What is the effect of soaked raisins)

भीगी हुई किशमिश की तासीर गर्म से ठंडी हो जाती है, जिससे यह पेट के लिए हल्की और आसानी से पचने वाली बन जाती है. इसलिए सर्दी के मौसम में जिन लोगों को सर्दी खांसी की समस्या है वो इसका सेवन करने से बचें.

भीगी किशमिश खाने के फायदे- (Bheegi Kismish Khane Ke Fayde)

1. वजन बढ़ाने-

अगर आपका शरीर दुबला-पतला है तो आप रोजाना खाली पेट भीगी किशमिश का सेवन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- विटामिन B12 का भंडार है किचन में मौजूद ये साधारण मसाला, चिकन और मीट से भी ज्यादा पावरफुल 

Latest and Breaking News on NDTV

2. इम्यूनिटी-

एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन-सी से भरपूर भीगी किशमिश खाने से शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत बनाने और संक्रमण से शरीर को बचाने में मदद मि सकती है. 

3. हड्डियों-

भीगी किशमिश में कैल्शियम और बोरॉन जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस के खतरे को कम करने में मददगार हैं. 

4. स्किन-

भीगी किशमिश में विटामिन-ई और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे गुण पाए जाते हैं, जो स्किन की झुर्रियों को कम करने में मददगार हैं. 

5. पाचन-

सर्दियों के मौसम में पेट से जुड़ी समस्याएं काफी देखी जाती हैं. भीगी किशमिश फाइबर से भरपूर होने के कारण कब्ज, एसिडिटी और गैस से राहत दिला सकती है. 

World Heart Day: दिल की बीमार‍ियां कैसे होंगी दूर, बता रहे जाने-माने पद्मभूषण डॉक्‍टर TS Kler

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Soaked Raisins, Bheegi Kishmish Khane Ke Fayde, Soaked Raisins Overnight Eat In Morning, Soaked Raisins Benefits Hindi, Khali Pet Bheegi Kishmish Khane Ke Fayde, Which Disease Is Cured By Eating Soaked Raisins
Get App for Better Experience
Install Now