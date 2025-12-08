भिगोकर या सूखी किशमिश को कैसे खाना चाहिए? किशमिश की तासीर?

Kishmish Kaise Khaye In Hindi: किशमिश छोटी-सी दिखने वाली पोषण से भरपूर चीज है जिसमें आयरन, कैल्शियम, पोटैशियम, एंटीऑक्सीडेंट, फाइबर और नेचुरल शुगर की अच्छी मात्रा पाई जाती है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी के लिए इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि किशमिश कैसे खानी चाहिए सूखी या भिगोकर? यहां जानें सूखी और भीगी किशमिश में से कौन सी ज्यादा फायदेमंद है.

किशमिश खाने का सही तरीका क्या है?

भीगी किशमिश के फायदे: भीगी हुई किशमिश पेट को बेहतर बनाने, कब्ज से छुटकारा दिलाने, खून की कमी को दूर करने, स्किन और बालों की सेहत को सुधारने और शरीर को एनर्जेटिक बनाए रखने में मदद कर सकती है. किशमिश को भीगा खाने से इसकी गर्म तासीर थोड़ी संतुलित हो जाती है, जिससे इसे गर्मियों में भी आराम से खाया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: छुहारे खाने से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है? छुहारे की तासीर कैसी होती है?

सूखी किशमिश के फायदे: सूखी किशमिश हड्डियों को मजबूत बनाने, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद कर सकती है, लेकिन सूखी किशमिश की तासीर गर्म होती है, इसलिए इसे सीमित मात्रा में खाना चाहिए, खासकर गर्म मौसम में.

किशमिश की तासीर कैसी होती है?

किशमिश की तासीर गर्म होती है. सर्दियों के मौसम में इसका सेवन फायदेमंद हो सकता है. यह शरीर में गर्माहट बनाए रखने में मदद कर सकती है.

किशमिश खाने का सही तरीका?

आप किशमिश को एक गिलास पानी में भिगोकर अगली सुबह खाली पेट पानी और किशमिश दोनों का सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा आप इसे गुनगुने दूध में में मिलाकर भी पी सकते हैं और अगर आपको मीठा खाने का मन करें तो सूखी किशमिश भी खा सकते हैं.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)