अदरक के साथ लहसुन भूनने की गलती कहीं आप भी तो नहीं कर रहे? जानें क्या है इसका सबसे बड़ा नुकसान  

Adrak aur lehsun paste ke nuksan : अदरक और लहसुन (Ginger Garlic) का सेवन स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही गुणकारी और फायदेमंद है. अदरक की चाय शरीर को राहत देती है. इसे स्वाद बढ़ाने के लिए सब्जियों में भी डाला जाता है. बात करें लहसुन की तो इसे खाने की भी अनेकों फायदे हैं. इसे कच्चा भी खाया जाता है और सब्जियों में पकाकर भी. लहसुन भी स्वाद में चार चांद लगा देता है. सब्जी बनाते वक्त अदरक और लहसुन का भरपूर इस्तेमाल होता है. कोई इन्हें अलग-अलग कर सब्जी में डालता है, तो कोई अदरक-लहसुन का पेस्ट बनाकर रख लेता है और रोजाना थोड़ा-थोड़ा सब्जी बनाते वक्त इसका इस्तेमाल करता है. दोनों ही सब्जी में स्वाद देने का काम करते हैं, लेकिन इधर एक गलती हो रही है. अदरक के साथ लहसुन को भूनने पर लहसुन अपना स्वाद खो देता है, आइए जानते हैं कैसे?

अदरक-लहसुन साथ में भुनने के नुकसान | Disadvantages of roasting ginger and garlic together

लहसुन की महक और उसके तीखेपन को एलिसिन कहते हैं, जो लहसुन को काटने और कूटने के बाद ही निकलता है, लेकिन यह ज्यादा भूनने के दौरान अपना टेस्ट खो देता है, जब लहसुन को अदरक के साथ भूनते या तलते हैं, तो वो अपना स्वाद खो देता है और टेस्टलेस हो जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अदरक में ज्यादा पानी और टफ फाइबर होता है और वह भुनने में टाइम लेता है.

अगर आप लहसुन के साथ अदरक भून या तल रहे हैं, तो आगे से ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें. जब हम अदरक और लहसुन को साथ में पकाते हैं, तो लहसुन, अदरक से निकल रहे पानी की वजह से तेल से अलग हो जाता है और फिर देर तक पकाने पर इसका स्वाद खत्म होने लगता है और वहीं, दूसरी तरफ अदरक को पकने में टाइम लगता है.

लहसुन का स्वाद लेने के लिए क्या करें | Change Ginger Garlic Time

सबसे पहले स्टेप में आप फ्राई पैन में तेल डालें और उसमें 10 से 20 सेकंड तक लहसुन को तलें. स्टेप 3 में लहसुन में अदरक को छोड़ें, क्योंकि लहसुन जल्दी जलता है और अदरक भूनने या तलने में टाइम लेता है. अदरक अपना स्वाद धीरे-धीरे छोड़ता है और लहसुन फास्ट रिलीज फ्लेवर इंग्रीडिएंट है.

इसलिए लहसुन को जितना घिसोगे और काटोगे, उसकी महक उतनी बढ़ती जाएगी. इसलिए कभी भी खाना बनाएं तो याद रहे अदरक को लहसुन के साथ बिल्कुल भी न तलें. अगर अदरक-लहसुन के फायदों की बात करें तो यह सर्दी-जुकाम में राहत देते हैं. हार्ट के लिए फायदेमंद होते हैं. कैंसर से लड़ने में मददगार हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं.











