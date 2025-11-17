विज्ञापन
Shubh Ratri: क्या रात में कॉफी पीना अच्छा है? जानकर उड़ जाएंगे होश!

Raat Mein Coffee Pi Sakte Hain: यहां जानें सोने से पहले कॉफी पीने के शरीर को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

Shubh Ratri: क्या रात में कॉफी पीना अच्छा है? जानकर उड़ जाएंगे होश!
Coffee pine ke nuksan

Raat Mein Coffee Pi Sakte Hain: कई लोगों के दिन की शुरुआत कॉफी के बिना नहीं होती, फिर चाहे वो सुबह की थकान मिटाने के लिए हो या ऑफिस में ध्यान बढ़ाने के लिए, लेकिन अब सवाल यह उठता है कि सोने से पहले कॉफी पीना सही है या नहीं? कॉफी में कैफीन की मात्रा ज्यादा होती है, जो आपको ताजगी और ऊर्जा तो देती है, लेकिन रात में इसे लेने से नींद पर असर पड़ सकता है और यह तो हम सभी जानते हैं नींद पूरी न होने से थकान, तनाव और कई स्वास्थ्य समस्याएं शरीर में घर बना सकती हैं. तो आइए जानते हैं सोने से पहले कॉफी पीने के शरीर को क्या-क्या नुकसान हो सकते हैं.

अगर मैं रात 10 बजे कॉफी पीऊं तो क्या यह बुरा है?

नींद: कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन हमारे शरीर को एनर्जेटिक रख सकता है. ऐसे में सोने से पहले इसे पीने से नींद आने में देर हो सकती है या नींद बार-बार टूट सकती है, जिसकी वजह से अगले दिन थकान महसूस हो सकती है. इसलिए रात को सोने से पहले कॉफी का सेवन करने से बचना चाहिए.

पाचन: सोने से पहले कॉफी पीने से पेट में एसिड की मात्रा बढ़ सकती है, जिससे एसिडिटी, जलन और पेट में दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए जिन लोगों को गैस या पेट की समस्याएं रहती हैं, उनके लिए यह आदत नुकसानदायक साबित हो सकती है.

ब्लड प्रेशर: कॉफी में पाया जाने वाला कैफीन शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह तो काम करता है, लेकिन रात में इसका सेवन ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो सकती है. अगर आप हाई ब्लड प्रेशर या दिल की समस्या से परेशान हैं, तो सोने से पहले कॉफी पीने से बचें.

