बादाम को दूध में भिगोना चाहिए या पानी में? बिना भिगोए खाने के फायदे और नुकसान

Soaked Almonds Benefits: बादाम को हम कई तरीकों से खाते हैं. लेकिन, आजतक लोगों को बादाम खाने का सही तरीका पता नहीं है. बादाम को सबसे हेल्दी नट्स में से एक माना जाता है. चाहे दिमाग तेज करने की बात हो या शरीर को ताकत देने की, बादाम को हमेशा एक सुपरफूड के रूप में देखा गया है. बचपन से ही हमें यह सलाह दी जाती है कि रोज सुबह भीगे हुए बादाम खाओ, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बादाम को दूध में भिगोना बेहतर है या पानी में? और क्या बिना भिगोए बादाम खाना नुकसानदायक हो सकता है? यह सवाल सिर्फ स्वाद या आदत का नहीं है, बल्कि इसमें पोषण, पाचन और शरीर की जरूरतों का विज्ञान छिपा है. इस जानिए कि बादाम को कैसे और क्यों भिगोना चाहिए, और बिना भिगोए खाने के क्या फायदे और नुकसान हो सकते हैं.

पानी में भिगोए हुए बादाम के फायदे | Benefits of almonds soaked in water

हमारे घरों में बादाम को ज्यादातर पानी में ही भिगोया जाता है. बादाम को पानी में भिगोने की परंपरा आयुर्वेद और मॉडर्न न्यूट्रिशन साइंस दोनों में मानी जाती है. इसके पीछे कई कारण हैं:

फाइटिक एसिड का कम होना: बादाम की बाहरी परत में फाइटिक एसिड होता है, जो शरीर में आयरन, जिंक और कैल्शियम जैसे मिनरल्स के अवशोषण को रोकता है. पानी में भिगोने से यह एसिड कम हो जाता है, जिससे पोषक तत्व बेहतर तरीके से शरीर में जाते हैं.

पाचन में आसानी: पानी में भिगोने से बादाम नरम हो जाते हैं और उनका एंजाइम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे पाचन तंत्र को उन्हें तोड़ने में कम मेहनत करनी पड़ती है.

त्वचा और बालों के लिए बेहतर: भीगे हुए बादाम में विटामिन E की मात्रा ज्यादा सक्रिय हो जाती है, जो त्वचा को चमकदार और बालों को मज़बूत बनाता है.

वजन कंट्रोल करने में मददगार: भीगे हुए बादाम पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार खाने की आदत कम होती है.

दूध में भिगोए हुए बादाम के फायदे | Benefits of almonds soaked in milk

कुछ लोग बादाम को दूध में भिगोकर खाते हैं, खासकर स्वाद और एनर्जी के लिए ये एक बेहतरीन पावर पैक है. इसके भी कुछ फायदे हैं:

एनर्जी का डबल डोज: दूध और बादाम दोनों ही एनर्जी देने वाले हैं. जब इन्हें एक साथ लिया जाता है, तो शरीर को प्रोटीन, कैल्शियम और हेल्दी फैट्स का अच्छा मिश्रण मिलता है.

दिमाग के लिए फायदेमंद: दूध में मौजूद ट्रिप्टोफैन और बादाम में मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड मिलकर दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाते हैं.

स्वाद और संतोष: दूध में भिगोए हुए बादाम स्वाद में मीठे और मलाईदार हो जाते हैं, जिससे उन्हें खाना एक सुखद अनुभव बन जाता है.

बादाम को पानी में भिगोना ज्यादा फायदेमंद है या दूध में? | Is it more beneficial to soak almonds in water or milk?

दूध में भिगोने से फाइटिक एसिड की मात्रा कम नहीं होती जैसे पानी में होती है. इसलिए अगर आपका उद्देश्य पोषण को मैक्सिमम करना है, तो पानी में भिगोना बेहतर माना जाता है.

बिना भिगोए बादाम खाने के फायदे | Benefits of eating unsoaked almonds

अगर आप जल्दी में हैं या भिगोना भूल गए हैं, तो बिना भिगोए बादाम खाना भी नुकसानदायक नहीं है, बल्कि इसके कुछ फायदे भी हैं:

फाइबर की मात्रा: बिना छिलके वाले बादाम में फाइबर ज्यादा होता है, जो पाचन को बेहतर करता है और कब्ज से राहत दिलाता है.

क्रंची टेक्सचर और स्वाद: कुछ लोगों को कुरकुरे बादाम ज्यादा पसंद आते हैं, जो बिना भिगोए खाने पर ही मिलते हैं.

स्नैक के रूप में उपयोगी: बिना भिगोए बादाम को कहीं भी ले जाया जा सकता है और तुरंत खाया जा सकता है, जिससे यह एक परफेक्ट हेल्दी स्नैक बन जाता है.

बिना भिगोए खाने के नुकसान | Disadvantages of eating without soaking

हालांकि बिना भिगोए बादाम खाना पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है:

फाइटिक एसिड का असर: जैसा पहले बताया गया, यह एसिड मिनरल्स के अवशोषण को रोकता है, जिससे लंबे समय तक बिना भिगोए बादाम खाने पर शरीर में पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.

पाचन में कठिनाई: कुछ लोगों को बिना भिगोए बादाम खाने से गैस या अपच की समस्या हो सकती है, खासकर अगर उन्हें पाचन संबंधी दिक्कतें पहले से हैं.

छिलका एलर्जी का कारण बन सकता है: बादाम का छिलका कुछ लोगों में एलर्जी या गले में खराश जैसी समस्याएं पैदा कर सकता है.

क्या करना चाहिए?

अगर आप न्यूट्रिशन को प्राथमिकता देते हैं, तो पानी में भिगोकर बादाम खाना सबसे अच्छा विकल्प है.

अगर आप स्वाद और एनर्जी चाहते हैं, तो दूध में भिगोकर खाना भी फायदेमंद हो सकता है.

अगर समय की कमी है, तो बिना भिगोए बादाम खाना भी ठीक है, लेकिन नियमित रूप से ऐसा करने से कुछ पोषक तत्वों की कमी हो सकती है.

एक दिन में कितने बादाम खाएं?

रात को 5–6 बादाम पानी में भिगो दें और सुबह उनका छिलका उतारकर खाएं. अगर आप दूध पसंद करते हैं, तो भिगोने के बाद उन्हें दूध के साथ लें. इससे आपको दोनों का लाभ मिलेगा.

