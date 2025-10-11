कौन सा बादाम सबसे महंगा है, कौन है बादाम का राजा? जानें 1 किलो बादाम की कीमत और खाने का सही तरीका

Almonds: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आज हम बात करेंगे बादाम की, बता दें कि बादाम को सूखे मेवों का राजा कहा जाता है. ये स्वादिष्ट और कई पोषण मूल्यों से भरपूर है. बादाम में प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स, विटामिन E, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सिडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर, दिमाग और स्किन तीनों के लिए ही बेहद फायदेमंद होते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाजार में कितने तरह के बादाम मिलते हैं और सबसे मंहगा बादाम कौन सा है. बाजार में मिलने वाले हर बादाम की क्वालिटी और कीमत एक जैसी नहीं होती? आइए जानते हैं सबसे महंगा बादाम कौन सा है, क्यों कहा जाता है इसे बादामों का राजा, और कैसे खाएं ताकि इसका पूरा फायदा मिल सके.

कौन सा बादाम सबसे महंगा है?

आपको बता दें कि दुनिया में सबसे महंगे बादाम को “ममरा बादाम (Mamra Almond)” कहा जाता है. ममरा बादाम ईरान, अफगानिस्तान, भारत, कश्मीर और हिमालयी इलाकों में पाया जाता है. आइए जानते हैं इस बादाम की खासियत क्या हैं.

ममरा बादाम की खासियत

ममरा बादाम 100% नैचुरल होता है, इस बादाम में किसी तरह की पॉलिश या केमिकल ट्रीटमेंट नहीं किया जाता. यही वजह है कि ये महंगा होता है.

ममरा बादाम आकार में छोटा और झुर्रियों वाला होता है, लेकिन ये सामान्य कैलिफोर्निया बादाम से 50% ज्यादा पोषक होता है.

इसमें हेल्दी फैट्स (ओमेगा-3 और ओमेगा-6), प्रोटीन और मिनरल्स की मात्रा काफी अधिक होती है.

यह एनर्जी बूस्टर माना जाता है, खासकर ठंड के मौसम में इसका सेवन करना फायदेमंद होता है.

1 किलो अलग-अलग बादाम की कीमत क्या है?

बादाम की कीमत उसके प्रकार और क्वालिटी पर निर्भर करती है. नीचे दी गई रेंज अनुमानित है (2025 के अनुसार):

ममरा बादाम (Mamra Almond) ईरान/अफगानिस्तान में मिलता है और इसका प्राइज 1800 – 3000 रुपए प्रति किलो होता है.

कैलिफोर्निया बादाम अमेरिका में होता है और इसकी कीमत 800 –1200 रुपए प्रति किलो होती है.

कश्मीरी बादाम भारत में पैदा होता है इसकी कीमत 1200 – 2000 रुपए प्रति किलो होती है.

गिरी बादाम (टूटा हुआ) लोकल होता है और इसकी कीमत 600 – 900 रुपए प्रति किलो होता है.

ममरा बादाम सबसे महंगा और ‘बादाम का राजा' कहा जाता है. इसकी कीमत लगभग सामान्य बादाम से तीन गुना ज्यादा होती है.

बादाम खाने का सही तरीका क्या है?

सुबह खाली पेट भीगा हुआ बादाम सबसे लाभदायक होता है. आप रात में सोने से पहले 4–6 बादाम पानी में भिगो दें. सुबह इसका छिलका उतारकर खाएं. आप चाहें तो इसको हल्के गुनगुने दूध के साथ भी पी सकते हैं.

कितने बादाम खाने चाहिए?

वयस्क: 5 से 7 भीगे हुए बादाम रोज पर्याप्त हैं.

बच्चे: 2–3 भीगे बादाम काफी हैं.

डायबिटीज या वजन घटाने वालों को बिना नमक और बिना भुना हुआ बादाम लेना चाहिए.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)