शिल्पा शेट्टी की लंदन फूड डायरीज़ देखकर आपके मुंह में भी आ जाएगा पानी, देखिए उन्होंने क्या-क्या खाया

ड्रूल हो जाने के लिए तैयार हो जाएइ! क्योंकि ये फूड डायरी किसी और की नहीं बल्कि बॉलीवुड स्टार और फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी की है जो इन दिनों लंदन में वेकेशन मना रही हैं और टेस्टी फूड की खोज में बिजी हैं. खाने के लिए अपने प्यार और नई-नई डिश को आजमाने के लिए फेमस एक्ट्रेस ने अपने फैंस को इंस्टाग्राम पर एक लाजवाब मोंटाज दिखाया है, जिसमें उन्होंने अपने खाने के एडवेंचर को दिखाया है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, "eating my way through this holiday." इस वीडियो में शिल्पा कई तरह के डेसर्ट और स्नैक्स का लुत्फ उठाती नजर आ रही हैं. हम इसमें आइसक्रीम, पिज्जा, चीज़केक, तिरामिसू, चॉकलेट लावा केक और कुकीज देख सकते हैं.

यहां देखें वीडियो:

शिल्पा शेट्टी का खाने के लिए प्यार जगजाहिर है, और वो अपनी पसंद की चीजें खाने से पीछे नहीं हटती हैं, यही बात उन्हें खाने की सच्ची शौकीन बनाती है. उन्होंने हाल ही में एक "संडे बिंज" वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने जलेबी, ढोकला, आम, केक, रसगुल्ला, बेसन की बर्फी, हलवा और बहुत कुछ सहित अपनी पसंदीदा चीजें दिखाई हैं.

इससे पहले शिल्पा शेट्टी ने शूटिंग के दौरान अपने लंच ब्रेक की एक झलक शेयर की थी. एक्ट्रेस ने उन सभी साउथ इंडियन डिश की लिस्ट शेयर की जिसको वो ट्राई करना चाहती थीं, जिनमें बोंडा वड़ा, रवा डोसा, सांभर, दही चावल, क्रिस्पी इडली और पनियारम शामिल हैं.

