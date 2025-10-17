इस दिवाली अपने गेस्ट को जरूर सर्व करें ये मीठी डिश...

Kheer Kaise Banaye: दीवाली के दिन जब तक मीठा न खाया जाए तब तक मानो कुछ अधूरा सा लगता है. मिठाइयों के बिना ये त्योहार अधूरा लगता है. इस दिन लोग घर सजाते हैं, दीप जलाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और तरह-तरह के पकवान बनाते हैं. इन्हीं में से एक पारंपरिक और सबसे ज्यादा खाई जाने वाली मिठाई है खीर. दूध, चावल और चीनी से तैयार की जाने वाली ये स्वादिष्ट डिश हर किसी को पसंद आती है. तो चलिए जानते हैं घर पर खीर बनाने की आसान विधि क्या है?

खीर बनाने के लिए क्या विधि और सामग्री चाहिए?

सामग्री

दूध

चावल

चीनी (स्वादानुसार)

इलायची पाउडर (½ छोटा चम्मच)

केसर

घी

काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता और काजू

इसे भी पढ़ें: Diwali Aur Dry Fruits: नकली अखरोट की पहचान कैसे करें? जानें इसके फायदे और नुकसान

खीर बनाने की विधि:

सबसे पहले चावल को अच्छी तरह धोकर 15 से 20 मिनट के लिए पानी में भिगो दें. अब एक बड़े बर्तन में दूध डालें और मध्यम आंच पर उबाला आने दें. जैसे ही दूध में उबाल आ जाए, तो उसमें भीगे हुए चावल डालकर आंच धीमी कर दें और लगातार चलाते रहें ताकि चावल बर्तन में चिपकें नहीं. लगभग 30 से 35 मिनट तक खीर को पकने दें. जब लगे चावल पूरी तरह गल गए हैं और दूध गाढ़ा हो गया है, तब इसमें चीनी, इलायची पाउडर और केसर डालें और खीर को 5 से 7 मिनट तक और पकाएं. अब एक छोटी कड़ाही लें उसमें घी गरम करें और काजू, बादाम और किशमिश को डालकर हल्का सुनहरे होने तक भून लें. फिर इन्हें खीर में डाल दें. इससे खीर में बढ़िया सुगंध और स्वाद आएगा.

Watch Video: एनेस्थीसिया कैसे सुन्न कर देता है शरीर? क्यों लोग डरते हैं इससे, जानिए इससे जुड़े मिथ्स और फैक्ट्स...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)