इन 5 बीमारियों का काल है मोरिंगा, बस जान लें खाने का सही तरीका और समय

Moringa Health Benefits: सर्दियों के मौसम में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हेल्दी चीजों को अपने डाइट में शामिल करने की सलाह दी जाती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बना सके और बीमारियों को बॉडी से दूर रख सके. मोरिंगा पाउडर, जिसे सहजन या ड्रमस्टिक के पत्तों से बनाया जाता है. इसमें विटामिन, मिनरल, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जो सर्दियों के मौसम में बेहद फायदेमंद माने जाते हैं. तो आइए जानते हैं ठंड में मोरिंगा पाउडर खाने का फायदा, तरीका और सही समय क्या है.

मोरिंगा पाउडर से कौन-कौन सी बीमारी ठीक होती है?

शरीर को रखता है गर्म: मोरिंगा की तासीर हल्की गर्म मानी जाती है, ऐसे में सर्दियों के मौसम में इसका सेवन शरीर के अंदरूनी तापमान को संतुलित रखने में मदद कर सकता है और ठंड से बचा सकता है.

इम्यूनिटी बूस्टर: मोरिंगा पाउडर में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाकर कई तरह की बीमारयों को दूर रख सकता है.

पाचन: मोरिंगा पाउडर में फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है, सर्दियों के मौसम में पाचन कमजोर हो जाता है, ऐसे में इसका सेवन पेट को ठीक रखकर कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर रख सकता है.

जोड़ों में दर्द: ठंड में जोड़ों में अकड़न और दर्द आम समस्या है, ऐसे में अगर आप नियमित रूप से मोरिंगा पाउडर का सेवन करते हैं, तो इसमें मौजूद पोषक तत्व सूजन को कम करने में मदद कर सकते हैं.

स्किन: मोरिंगा पाउडर में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो स्किन को बेहतर रखने में मदद कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें:सेब की चटनी और मुरब्बा हुए पुराना, कुछ नया ट्राई करना है? फटाफट नोट करें ये यून‍िक रेसिपी | Apple Halwa Recipe

मोरिंगा पाउडर खाने का सही तरीका

मोरिंगा का पाउडर पानी, जूस, स्मूदी या दही में मिलाकर सेवन किया जा सकता है.

मोरिंगा पाउडर खाने का सही समय

सहजन का रस रोजाना खाली पेट पीना बेहतर माना जाता है.

Watch Video: धूम्रपान करने वालों को खांसी की दिक्कत क्यों होती है?

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)