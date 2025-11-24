ठंड में ये 3 जड़ वाली सब्जियां जरूर खाएं, जानिए यहां

Sardi me kaunsi sabji khaye : सर्दियां शुरू हो गई हैं, और इस मौसम में सर्दी-खांसी, जुकाम और एनर्जी की कमी होना आम है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके किचन में ही एक ऐसी दवाई है, जो आपको इन सबसे बचा सकती है? हम बात कर रहे हैं जमीन के नीचे उगने वाली 'जड़ वाली सब्जियों' (Root Vegetables) की. ये न सिर्फ टेस्टी होती हैं, बल्कि ठंड में आपकी इम्यूनिटी के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं.

इनमें विटामिन, मिनरल और फाइबर खूब होता है, जो आपके शरीर को अंदर से गरम और मजबूत रखते हैं. आइए जानते हैं ऐसी 3 सुपर सब्जियां, जो आपको इस ठंड में जरूर खानी चाहिए...

गाजर को ठंड का 'सुपरस्टार' कहें तो गलत नहीं होगा. इसमें विटामिन A भरपूर होता है, जो आंखों की रोशनी के लिए सबसे जरूरी है. ठंड में गाजर खाने से आपकी स्किन (त्वचा) भी अंदर से ग्लो करती है और रूखी नहीं होती. चाहे आप इसका गरम-गरम हलवा खाएं, सलाद में लें या फिर जूस पिएं, इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. यह सबसे आसानी से मिलने वाला और सस्ता 'विंटर सुपरफूड' है.

आलू जैसा दिखने वाला ये 'सुपरफूड' एनर्जी का पावरहाउस है. ठंड में शरीर को गरम रखने के लिए शकरकंद बहुत बढ़िया है. इसमें रेगुलर आलू के मुकाबले काफी कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) होता है, इसलिए इसे हेल्दी माना जाता है. इसमें फाइबर भी खूब होता है, जिससे पेट साफ रहता है. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं, तो यह शुगर-फ्री मिठाई का काम करता है. इसे भूनकर या उबालकर खाना सबसे आसान तरीका है.

चुकंदर अक्सर लोग सलाद में देखकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये खून बढ़ाने के लिए बेस्ट सब्जी है. अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है या आप बहुत जल्दी थक जाते हैं, तो चुकंदर आपके लिए बेस्ट है. यह आपके स्टैमिना (Stamina) को भी बढ़ाता है, जिससे आप पूरे दिन एक्टिव महसूस करते हैं. इसका गहरा लाल रंग ही बताता है कि ये आपके खून को कितना साफ और स्वस्थ बना सकता है. इसका जूस या सलाद, दोनों ही बहुत फायदेमंद हैं.

