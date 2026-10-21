सर्दियों में रोज सुबह खाली पेट गुड़ और चना खाने के 5 हैरान करने वाले फायदे

सर्दियों का मौसम आते ही हमारे खानपान में बदलाव होना बहुत स्वाभाविक है. इस मौसम में गरम गरम चीजें खाने का मजा ही कुछ और होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी रसोई में रखी दो बहुत ही आम चीजें, गुड़ और भुना हुआ चना, मिलकर किसी जादुई दवा से कम असर नहीं दिखाती हैं. अक्सर लोग इसे सिर्फ एक साधारण सा स्नैक मानकर खाते हैं, मगर सच तो यह है कि सेहत के खजाने से भरपूर यह कॉम्बिनेशन सर्दियों के दिनों में शरीर को अंदर से मजबूत बनाता है.

दादा-दादी के जमाने से लोग सुबह-सुबह खाली पेट इसे खाने की सलाह देते आ रहे हैं. आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कई तरह के सप्लीमेंट्स और मंहगी दवाइयां लेते हैं, लेकिन असली ताकत तो हमारे पुराने देसी नुस्खों में ही छिपी है. अगर आप भी इस ठंड के मौसम में खुद को बीमारियों से दूर रखना चाहते हैं और चेहरे पर एक अलग सा निखार लाना चाहते हैं, तो अपनी सुबह की शुरुआत गुड़ और मुट्ठी भर भुने चने के साथ करना शुरू कर दीजिए. आइए जानते हैं कि रोज सुबह खाली पेट इसे खाने से हमारी सेहत को कौन-कौन से जबरदस्त फायदे मिलते हैं.

शरीर को मिलती है गजब की ऊर्जा और गर्मी:

सर्दियों के दिनों में अक्सर ऐसा होता है कि सुबह बिस्तर से उठने का मन नहीं करता और दिनभर कमजोरी या सुस्ती छाई रहती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो समझ लीजिए कि आपके शरीर को अंदरूनी ताकत की जरूरत है. भुने हुए चने में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन होता है, जबकि गुड़ नेचुरल शुगर और आयरन का बेहतरीन स्रोत माना जाता है. जब आप सुबह-सुबह खाली पेट इन दोनों को एक साथ खाते हैं, तो यह आपके शरीर को तुरंत एनर्जी देता है. गुड़ शरीर में खून की कमी को दूर करता है और चने से मिलने वाला प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है. इसे खाने के बाद पूरे दिन काम करने के दौरान थकान महसूस नहीं होती और शरीर में एक अलग ही चुस्ती बनी रहती है.

वजन घटाने और पेट की चर्बी कम करने में मददगार:

बहुत से लोगों को लगता है कि गुड़ मीठा होता है इसलिए इसे खाने से वजन बढ़ सकता है, लेकिन यह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है. अगर आप सही मात्रा में भुने चने के साथ गुड़ खाते हैं, तो यह आपका वजन घटाने में बहुत मदद करता है. चने में भरपूर फाइबर होता है जो लंबे समय तक पेट को भरा रखता है और बार-बार कुछ उल्टा-सीधा खाने की इच्छा नहीं होती. इसके अलावा यह मेटाबॉलिज्म को तेज करता है जिससे शरीर की चर्बी तेजी से बर्न होने लगती है. पेट से जुड़ी समस्याएं जैसे कब्ज या एसिडिटी में भी यह नुस्खा रामबाण का काम करता है. पाचन तंत्र मजबूत रहता है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है और वजन भी कंट्रोल में रहता है.

इम्यूनिटी मजबूत करता है:

सर्दियों के मौसम में खांसी, जुकाम, वायरल इन्फेक्शन और जोड़ों में दर्द की समस्या आम बात है. खासकर बदलते मौसम में बच्चों और बुजुर्गों को बहुत जल्दी बीमारियां घेर लेती हैं. गुड़ और चने का मेल हमारे इम्यून सिस्टम को फौलाद की तरह मजबूत बनाने का काम करता है. इसमें जिंक और विटामिन भरपूर मात्रा में होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं. इसे खाने से शरीर अंदर से गर्म रहता है जिससे ठंडी हवा और कड़ाके की ठंड का असर सेहत पर नहीं पड़ता. अगर आपको बार-बार सर्दी-जुकाम होने की शिकायत रहती है, तो आज से ही अपनी डाइट में इसे शामिल करके देख लीजिए, फर्क आपको कुछ ही दिनों में साफ नजर आने लगेगा.

त्वचा पर चमक लाए और बढ़ती उम्र के असर को रोके:

आज के समय में हर कोई चाहता है कि उसकी त्वचा हमेशा जवान और चमकदार बनी रहे, जिसके लिए लोग महंगे-महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स पर हजारों रुपए खर्च कर देते हैं. लेकिन असल खूबसूरती अंदरूनी सेहत से आती है. गुड़ में खून को साफ करने के गुण होते हैं, जो शरीर से टॉक्सिन्स यानी जहरीले पदार्थों को बाहर निकालते हैं. जब खून साफ होता है, तो चेहरे के पिंपल्स, दाग-धब्बे और झुर्रियां अपने आप गायब होने लगती हैं. चने में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स स्किन सेल्स को रिपेयर करने का काम करते हैं. रोज सुबह खाली पेट इसे खाने से चेहरे पर नेचुरल ग्लो आता है और आप लंबे समय तक तरोताजा महसूस करते हैं.

दिल की सेहत का रखे खास ख्याल और मांसपेशियां बनाए मजबूत:

भागदौड़ भरी लाइफस्टाइल और गलत खानपान की वजह से आजकल दिल से जुड़ी बीमारियां बहुत आम हो गई हैं. गुड़ और चने का सेवन आपके दिल को स्वस्थ रखने में बहुत असरदार माना जाता है. इसमें पोटेशियम भरपूर मात्रा में होता है जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता. इसके साथ ही इसमें मौजूद मैग्नीशियम हमारे दिल की नसों को आराम पहुंचाता है. जिम जाने वाले लोगों या फिर रोजाना वर्कआउट करने वालों के लिए तो यह किसी वरदान से कम नहीं है. यह हड्डियों को मजबूत बनाता है और शरीर में कमजोरी नहीं आने देता.

इसे भी पढ़ें: फाइबर और पोषक तत्वों से भरपूर ओट्स सूजी का सॉफ्ट स्पंजी चीला, देखें वीडियो