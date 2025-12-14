विज्ञापन
विशेष लिंक

भुने चने से बनाएं 5 टेस्टी रेसिपी, कम समय में बनकर हो जाएगी रेडी, मिलेगा स्वाद और सेहत का बेस्ट कॉम्बिनेशन

Bhuna Chana Benefits : यह एक सुपरफूड है, जो आसानी से मिल जाता है और इससे आप 5 ऐसी लाजवाब चीजें बना सकते हैं, जो झटपट तैयार हो जाएंगी और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगी.

Read Time: 3 mins
Share
भुने चने से बनाएं 5 टेस्टी रेसिपी, कम समय में बनकर हो जाएगी रेडी, मिलेगा स्वाद और सेहत का बेस्ट कॉम्बिनेशन
आइए, जानते हैं भुने चने से बनने वाली 5 झटपट और टेस्टी रेसिपी.

Roasted Chana Recipes : हम सब कुछ ऐसा खाना चाहते हैं जो टेस्टी भी हो और सेहतमंद भी. साथ ही, उसे बनाने में ज्यादा टाइम भी न लगे. अगर आपकी भी यही ख्वाहिश है, तो 'भुना चना' आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है. यह प्रोटीन और फाइबर का खजाना है, जिसे खाने से पेट तो भरता है, पर वजन नहीं बढ़ता. यह एक सुपरफूड है, जो आसानी से मिल जाता है और इससे आप 5 ऐसी लाजवाब चीजें बना सकते हैं, जो झटपट तैयार हो जाएंगी और आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगी.

भुने चने की रेसिपी | Roasted Chana Recipes

आइए, जानते हैं भुने चने से बनने वाली 5 झटपट और टेस्टी रेसिपी

1. मसाला भुना चना - Spicy Roasted Chana

कैसे बनाएं

एक पैन में थोड़ा सा घी या तेल गरम करें. इसमें चुटकी भर हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला और नमक डालकर मिलाएं. अब भुने हुए चने डालकर 1-2 मिनट तक धीमी आंच पर भूनें ताकि मसाला अच्छे से चिपक जाए. तैयार है आपका कुरकुरा और चटपटा स्नैक.


2. भुने चने की चटपटी चाट | Roasted Chana Chaat

कैसे बनाएं

एक कटोरी में भुने चने लें. इसमें बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और धनिया पत्ती मिलाएं. ऊपर से चाट मसाला, काला नमक और आधा नींबू का रस निचोड़ दें. सब कुछ अच्छे से मिक्स करें और तुरंत खाएं.

3. सत्तू का ठंडा घोल | Quick Sattu Drink

कैसे बनाएं

एक गिलास ठंडे पानी में 2 चम्मच सत्तू (भुने चने का आटा), थोड़ा सा काला नमक, भुना जीरा पाउडर और 1 चम्मच नींबू का रस मिलाएं. इसे अच्छे से घोल लें. आप चाहें तो मीठा पसंद करने वाले इसमें शहद या गुड़ भी डाल सकते हैं. यह आपको तुरंत एनर्जी देगा.

4. भुने चने के लड्डू | Roasted Chana Laddu 

कैसे बनाएं

 भुने चने को मिक्सी में पीसकर बारीक पाउडर बना लें. अब इस पाउडर में पिसा हुआ गुड़ या शहद, और थोड़ा सा देसी घी (2-3 चम्मच) डालकर अच्छे से मिलाएं. इस मिश्रण से छोटे-छोटे लड्डू बना लें. ये लड्डू प्रोटीन से भरपूर और स्वादिष्ट होते हैं.

5. सत्तू का चीला | Sattu Cheela

कैसे बनाएं

एक बाउल में सत्तू (भुने चने का आटा), थोड़ा सा नमक, हल्दी, बारीक कटा प्याज (या सब्जियां), और पानी मिलाकर गाढ़ा घोल (बैटर) तैयार करें. तवे पर हल्का तेल लगाकर इस घोल को फैलाएं और दोनों तरफ से सुनहरा होने तक सेक लें. इसे हरी चटनी के साथ गरमागरम परोसें.

भुने चने के फायदे | Bhuna Chana Benefits 

  • भुना चना खाने के कई फायदे हैं. इसमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है, जो मसल्स के लिए जरूरी है. इसमें फाइबर भी खूब होता है, जिससे हमारा पाचन तंत्र ठीक रहता है और कब्ज की दिक्कत दूर होती है.
  • यह वजन कम करने में भी मददगार है, क्योंकि इसे खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगती. 
  • इसके अलावा, यह आयरन का भी अच्छा सोर्स है, जो एनीमिया को दूर करने में हेल्प करता है और इम्यूनिटी भी बढ़ाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bhuna Chana Benefits , Roasted Chana Recipes
Get App for Better Experience
Install Now