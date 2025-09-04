काजू-बादाम नहीं इस बार बनाइए साबूदाना नारियल बर्फी, हर कोई करेगा तारीफ

Sabudana Coconut Barfi: अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो बर्फी तो आपको जरूर ही पसंद होगी. इसका नाम सुनते ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं और घर पर मिठाइयां बनाना पसंद करते हैं तो आज हम आपके लिए एक ऐसी बर्फी की रेसिपी लेकर आए हैं जो शायद ही आपने पहले कभी खाया हो. आपने कभी साबूदाना और नारियल से बनी बर्फी खाई है. साबूदाना के पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो शरीर को एनर्जी देने में भी मदद करता है और शरीर को ताकत भी देता है. आइए जानते हैं साबूदाना नारियल की बर्फी बनाने का तरीका.

साबूदाना-नारियल बर्फी बनाने के लिए सामग्री ( Sabudana Nariyal Barfi Ingredients)

साबूदाना - 1 कप

कद्दूकस किया नारियल - 1 कप

दूध - 1 कप

घी - 3 बड़े चम्मच

चीनी - 1 कप

इलायची पाउडर - 1/2 चम्मच

कटे हुए ड्राई फ्रूट्स - 1/2 कटोरी

साबूदाना-नारियल बर्फी रेसिपी ( Sabudana Nariyal Barfi Recipe)

ये बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले साबूदाने को धोकर 2-3 घंटों के लिए भिगोकर रख दें. अब एक कढ़ाई में घी गर्म करें और उसमें साबूदाना को डालकर हल्का सा फ्राई कर लें. अब इसमें दूध डालें और इसको धीमी आंच पर पकाएं. अब इसमें कद्दूकस किया हुआ नारियल और चीनी डालकर सभी चीजों को अच्छे से मिला लें. इसको धीमी आंच पर पकाएं जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए. इसमें पिसी हुई हरी इलायची का पाउडर डालकर मिक्स कर लें. अब एक थाली में घी लगाएं और मिश्रण को उसमें अच्छे से फैला दें. इसके ऊपर से थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालकर गार्निश करें. जब ये अच्छे से सेट हो जाए तो इसको बर्फी के शेप में काट कर स्टोर कर लें.

