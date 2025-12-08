वर्जिन नारियल तेल के क्या फायदे होते हैं? जानिए रेगुलर कोकोनट ऑयल से कितना है अलग

Benefits of Virgin Coconut Oil: नारियल तेल का इस्तेमाल बहुत समय से होता आया है. कई लोग इसका प्रयोग खाने में करते हैं तो कुछ लोग इसे बालों-त्वचा के लिए इस्तेमाल करते हैं. इसमें ऐसे कई फैटी एसिड और पोषक तत्व पाए जाते हैं जो तत्व दिल की सेहत को बेहतर बनाने और शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करते हैं. लेकिन क्या आप जानते बाजार में भी दो तरह के नारियल तेल उपलब्ध होते हैं जिनमें से एक है वर्जिन कोकोनट ऑयल और दूसरा रेगुलर कोकोनट ऑयल. आपने नॉर्मल कोकनट ऑयल के फायदे तो सुने ही होंगे लेकिन आज हम आपको वर्जिन कोकोनट ऑयल के फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं. साथ ही यह भी जानेंगे कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, रेगुलर नारियल तेल से कितना अलग होता है.

कैसे तैयार होता रेगुलर और वर्जिन नारियल तेल?

रेगुलर नारियल तेल सूखे हुए नारियल (गोले) से तैयार किया जाता है और ये ऑयल रिफाइंड (refined) होता है. साथ ही इसमें कलर से लेकर कई तरह के आर्टिफिशियल चीजें भी मिलाई जाती हैं जिससे ये सेहत के लिए कम फायदेमंद साबित होता है.

वहीं, वर्जिन नारियल तेल को कोकोनट मिल्क (Coconut Milk) से तैयार किया जाता है. साथ ही इसमें सफेद पानी वाले का नारियल का प्रयोग होता है और इसे कोल्ड प्रेस (Cold Press) कर निकाला जाता है. इसके अलावा ये अनरिफाइंड (unrefined), अनब्लीचड (unbleached) और पोषक तत्वों से भरपूर होता है.

वर्जिन नारियल तेल के फायदे (Benefits of Virgin Coconut Oil)

1. फैट बर्निंग में मददगार

कोल्ड-प्रेस्ड नारियल तेल यानी वर्जिन नारियल तेल में मौजूद मीडियम चेन ट्राइग्लिसराइड्स (MCTs) शरीर की चर्बी कम करने में मदद करते हैं. ये तत्व तेल से मिलने वाली कैलोरी को जल्दी एनर्जी में बदल देते हैं, जिससे वह शरीर में फैट के रूप में जमा नहीं होती. इससे वेट कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है.

2. डायबिटीज कंट्रोल

कुछ रिसर्च बताती हैं कि वर्जिन नारियल तेल में मौजूद हेल्दी फैट्स टाइप 2 डायबिटीज को नियंत्रित करने में मदद कर सकते हैं. इसमें पॉलीफेनॉल की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर में ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करता है.

3. बालों को मॉइस्चराइज करने में मददगार

वर्जिन नारियल तेल सिर और बालों को नमी देता है, जिससे सूखे बालों के लिए यह एक नेचुरल कंडीशनर की तरह काम करता है. साथ ही इससे बालों की फ्रिजीनेस भी दूर होती है. इसके अलावा इससे डैंड्रफ की समस्या भी दूर होती है.

4. स्किन के लिए फायदेमंद

वर्जिन नारियल तेल स्किन को रिपेयर करने में मदद करता है. इसमें एंटीमाइक्रोबियल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो हर तरह की त्वचा के लिए अच्छा होते हैं. इसे आप बॉडी मसाज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और यह नवजात शिशुओं की मालिश के लिए भी पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.