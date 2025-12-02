नारियल तेल को प्याज के रस के साथ मिलकर सिर में लगाने से क्या होगा? जानिए बालों की ग्रोथ पर इसका क्या असर होता है

Hair Growth Remedies: लॉन्ग, स्ट्रांग और शाइनी हेयर पाना हर किसी का सपना होता है और यह न केवल आपकी खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि आपके आत्मविश्वास को भी बढ़ाता है. हालांकि, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान के चलते हेयर की क्वालिटी को बनाए रखना एक चुनौतीपूर्ण काम हो जाता है, लेकिन कुछ नेचुरल टिप्स और ट्रिक्स से आप अपने हेयर को हेल्दी और चमकदार बना सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं प्याज का रस और नारियल का तेल सिर में लगाने से क्या होता है और बालों पर इसका क्या असर पड़ता है?

प्याज का रस और नारियल का तेल के फायदे

प्याज का रस और नारियल का तेल दोनों ही अपने एंटीबैक्टीरियल और एंटीफंगल गुणों के लिए जाने जाते हैं. प्याज के रस में सल्फर होता है, जो हेयर ग्रोथ को बढ़ावा देता है, जबकि नारियल का तेल स्कैल्प में आसानी से प्रवेश करता है और हेयर को नमी और पोषण प्रदान करता है. प्याज का रस और नारियल का तेल मिलाकर सिर में लगाने से बालों का झड़ना बंद होगा, बाल चमकदार बनेंगे और बालों को मजबूती मिलेगी.

प्याज का रस और नारियल का तेल का इस्तेमाल करने के लिए 2 बड़े चम्मच प्याज का रस और 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल मिलाएं. इसमें कुछ बूंदें एसेंशियल ऑयल यानी लैवेंडर, रोजमेरी, या टी ट्री ऑयल मिलाएं. इसे अपने स्कैल्प पर मसाज करें और 30 मिनट के लिए छोड़ दें. फिर हेयर को एक अच्छे शैम्पू से धो लें.

इसके अलावा 2 बड़े चम्मच प्याज का रस और 2 बड़े चम्मच नारियल का तेल को एक पैन में गरम करें. इसे ठंडा होने दें और फिर एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करें. इस तेल को अपने स्कैल्प और हेयर पर लगाएं और 45 मिनट के लिए छोड़ दें या रात भर के लिए छोड़ दें. फिर बालों को शैम्पू से धो लें.

