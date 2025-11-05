रात में कौन सा बेहतर है चावल या रोटी?

Roti or Rice Which Is Better | Raat Ko Roti Khana Chahiye Ya Chawal: भारतीय थाली की पहचान रोटी और चावल से होती है. लेकिन जब बात रात के खाने की आती है, तो यह सवाल लगभग हर घर में उठता है - रात में चावल खाना ठीक है या रोटी ज्यादा फायदेमंद है? कई लोग मानते हैं कि रात में चावल खाने से वजन बढ़ता है, जबकि कुछ लोग रोटी को पचाने में भारी मानते हैं. तो आखिर सच्चाई क्या है? आइए, पोषण और पाचन के दृष्टिकोण से जानते हैं कि रात के भोजन में चावल या रोटी – कौन बेहतर विकल्प है.

सबसे पहले समझते हैं कि दोनों में क्या पोषण अंतर है

Roti Vs Rice : पोषण की तुलना: रोटी बनाम चावल

पोषक तत्व (प्रति 100 ग्राम) गेहूं की रोटी सफेद चावल कैलोरी लगभग 250 kcal लगभग 130 kcal कार्बोहाइड्रेट 50g 28g प्रोटीन 8g 2.7g फाइबर 3-4g 0.4g विटामिन और मिनरल्स अधिक (B-Group, आयरन) कम मात्रा में ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) मध्यम अधिक (High GI)

निष्कर्ष: रोटी में प्रोटीन, फाइबर और पोषक तत्व अधिक होते हैं, जबकि चावल में कार्बोहाइड्रेट ज्यादा और फाइबर बहुत कम होता है. फाइबर की वजह से रोटी धीरे पचती है और पेट देर तक भरा महसूस होता है.

रात में चावल खाएं या रोटी : कौन सा बेहतर चावल है या रोटी?

आपकी ज़रूरत है क्‍या चुनें क्योंकि... वजन घटाना/डायबिटीज़ कंट्रोल रोटी (कम मात्रा में) फाइबर और कम GI के कारण शुगर धीमी गति से बढ़ती है और भूख देर से लगती है हल्कापन और बेहतर नींद चावल (कम मात्रा में) यह तेज़ी से पच जाता है, पेट हल्का रहता है और नींद में सहायक ट्रिप्टोफैन को सक्रिय करता है संतुलित आहार दोनों का मेल (आधा-आधा) एक रोटी + आधी कटोरी चावल + खूब सारी सब्ज़ी और दाल। यह सबसे आदर्श संतुलन है।

रात में क्‍या खाना चाह‍िए चावल है या रोटी? | Reeta Me Kya Khaye Roti Ya Chawal?

रात में पाचन की गति धीमी होती है

रात में हमारा मेटाबॉलिज्म दिन के मुकाबले कम हो जाता है. यानी शरीर ऊर्जा को धीमी गति से खर्च करता है और पाचन की प्रक्रिया भी धीमी पड़ जाती है.

ऐसे में जो चीज़ जल्दी पच जाए, वह शरीर के लिए आरामदायक होती है.

चावल जल्दी पच जाता है: क्योंकि इसमें फाइबर कम होता है, इसलिए यह आसानी से टूटकर ऊर्जा में बदल जाता है.

रोटी देर से पचती है: रोटी में फाइबर और ग्लूटेन दोनों होते हैं, जिससे इसे तोड़ने में पेट को थोड़ा ज्यादा समय लगता है.

इसलिए रात में चावल खाएं या रोटी - जिन लोगों को रात में भारीपन, गैस या एसिडिटी की शिकायत रहती है, उनके लिए हल्की मात्रा में चावल खानारोटी से बेहतर हो सकता है.

वजन घटाना चाहते हैं तो क्या खाएं चावल या रोटी? | Which is better rice or roti for weight loss

यह सबसे आम सवाल है - “अगर वजन कम करना हो तो रात में रोटी खाएं या चावल?”

रोटी का फाइबर फायदा: फाइबर के कारण यह पेट को लंबे समय तक भरा रखती है, जिससे ओवरईटिंग नहीं होती.

चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा: इसका मतलब यह है कि चावल ब्लड शुगर को जल्दी बढ़ाता है, जिससे शरीर जल्दी भूखा महसूस करता है.

तो वजन कम करने के लिए क्‍या खाएं रोटी या चावल : आप वजन कम करना चाहते हैं, तो रात में 1–2 रोटियाँ खाना, चावल के मुकाबले अधिक फायदेमंद है. लेकन अगर आपको पाचन की समस्या है या हल्का भोजन चाहिए, तो थोड़ी मात्रा में ब्राउन राइस बेहतर ऑप्‍शन है.

डायबिटीज़ और ब्लड शुगर वाले लोगों के लिए क्‍या बेहतर है चावल या रोटी? | Diabetes patient should eat rice or roti

डायबिटीज़ के रोगियों के लिए रात का भोजन बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह ब्लड शुगर को रातभर प्रभावित करता है. सफेद चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स उच्च (70–80) होता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है. गेहूं की रोटी का GI लगभग 55 होता है, यानी यह धीरे-धीरे शुगर को बढ़ाती है.

इसलिए डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए रोटी चावल से ज्यादा सुरक्षित विकल्प है. हालांकि, रोटी में भी मैदा या रिफाइंड आटे का उपयोग न करें - मल्टीग्रेन या बाजरे की रोटीज्यादा उपयुक्त है.

रात में गहरी नींद और ऊर्जा के ल‍िए चावल खाएं या रोटी

अगर आप दिनभर काम के बाद थक जाते हैं, तो रात में शरीर को कुछ ऐसा चाहिए जो आसानी से पच जाए और अच्छी नींद में मदद करे. चावल शरीर में ट्रिप्टोफैन नामक अमीनो एसिड को सक्रिय करता है, जो नींद को गहराबनाता है. वहीं, रोटी खाने से शरीर को स्थायी ऊर्जा तो मिलती है, लेकिन नींद में थोड़ी देरी हो सकती है क्योंकि यह धीरे पचती है.

इसलिए, अगर आपकी प्राथमिकता अच्छी नींद और हल्का पेटहै, तो थोड़ी मात्रा में चावलबेहतर हैं. लेकिन अगर आप लंबे समय तक तृप्त महसूस करना चाहते हैं, तो रोटीका चुनाव करें.

सबसे संतुलित तरीका क्या है? | Kya Khana Chaiye Chawal Ya Roti

स्वास्थ्य विशेषज्ञ मानते हैं कि किसी एक को “बेहतर” कहना पूरी तरह सही नहीं.

रात का खाना हल्का, संतुलित और पोषकहोना चाहिए. इसलिए अगर आप दोनों के फायदे लेना चाहते हैं, तो यह तरीका अपनाएँ:

रात में एक रोटी और थोड़ी मात्रा में ब्राउन या हाफ बॉइल्ड राइसलें.

साथ में दाल, सब्ज़ी और सलाद ज़रूर शामिल करें.

चावल हमेशा ब्राउन या पके हुए बासमतीलें - इनमें स्टार्च कम होता है.

सोने से कम से कम 2 घंटे पहलेखाना खा लें, ताकि पाचन पूरा हो सके.

आपकी जीवनशैली पर निर्भर है सही चुनाव

रात में रोटी या चावल - यह कोई एक जैसा जवाब नहीं है. अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या डायबिटीज़ से परेशान हैं, तो रोटी बेहतर विकल्प है. अगर आपको पेट हल्का रखना है या अच्छी नींद चाहिए, तो थोड़ी मात्रा में चावल खाना ठीक है.

आदर्श तरीका:

याद रखिए

चाहे रोटी खाएँ या चावल, ध्यान रहे कि मात्रा सीमित हो और साथ में पोषण से भरपूर तत्व शामिल हों. आप क्या खाते हैं से ज़्यादा अहम है - आप कब और कितना खाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)