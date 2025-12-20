विज्ञापन
विशेष लिंक

गंभीर की इस चालाकी ने 5वें T-20 में पलटा पासा, T-20 वर्ल्ड कप टीम को लेकर मिला बड़ा इशारा

T20 World Cup 2026: भारतीय इलेवन में संजू सैमसन के शामिल होने से फैन्स का दिल गदगद हो गया. बता दें कि पांचवें टी-20 में संजू ने ओपनिंग की भूमिका निभाई और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की

Read Time: 3 mins
Share
गंभीर की इस चालाकी ने 5वें T-20 में पलटा पासा, T-20 वर्ल्ड कप टीम को लेकर मिला बड़ा इशारा
Gautam Gambhir on T20 World Cup 2026:
  • भारत ने पांचवें टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर सीरीज तीन एक से अपने नाम की
  • संजू सैमसन ने ओपनिंग करते हुए 22 गेंदों में 37 रन बनाकर अभिषेक शर्मा के साथ शानदार शुरुआत दी
  • कोच गौतम गंभीर ने संजू को मौका दिया और उनकी बल्लेबाजी से मैच के दौरान काफी प्रभावित नजर आए
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Gautam Gambhir: भारत ने पांचवें टी-20 मैच में साउथ अफ्रीका को 30 रन से हराकर सीरीज 3-1 से अपने नाम कर लिया, इस जीत में भले ही हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने अपनी तूफानी पारी से फैन्स का दिल जीता लेकिन दूसरी ओर भारतीय इलेवन में संजू सैमसन के शामिल होने से फैन्स का दिल गदगद हो गया. बता दें कि पांचवें टी-20 में संजू ने ओपनिंग की भूमिका निभाई और अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर धुआंधार अंदाज में बल्लेबाजी की, संजू ने 22 गेंद पर 37 रन की पारी खेली और अभिषेक के साथ पहले विकेट के लिए 5.4 ओवर में ही 63 रन जोड़ लिए. संजू और अभिषेक ने मिलकर भारत को धुआंधार अंदाज में शुरुआत दी जिसने कोच गौतम गंभीर का दिल जीत लिया. गंभीर भी मैच के दौरान संजू की बल्लेबाजी को देखकर मन ही मन गदगद हो रहे थे. 

दरअसल, काफी समय से गंभीर की इस बाद को लेकर अलोचना हो रही था कि संजू को बराबर मौके क्यों नहीं मिल रहे हैं. ऐसे में जब शुभमन गिल चोटिल हुए तो संजू को गंभीर ने इलेवन में शामिल किया और केरल के इस बल्लेबाज ने कोच को निराश नहीं होने दिया. 

संजू ने अपनी 37 रन की पारी में यही नहीं जब संजू आउट हुए और वे डगआउट से होकर पेवलियन जा रहे थे तो गंभीर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और उन्हें वेलडन कहते हुए भी नजर आए. गंभीर बेहद ही सकारात्मक होकर संजू का पेवेलियम में स्वागत कर रहे थे. ऐसा लग रहा था कि संजू ने अपनी बैटिंग से गंभीर का दिल जीत लिया है. 

क्या गंभीर की चालाकी ने संजू को दिया मौका ?

दऱअसल, शुभमन गिल मैच से पहले टीम हर्डल  के दौरान बिल्कुल फिट थे. ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो इस मैच में नहीं होंगे. लेकिन जब इलेवन का ऐलान हुआ तो गिल की जगह संजू सैमसन इलेवन का हिस्सा थेे, इससे यह बात साफ हो गया कि संजू के इलेवन में शामिल करने के पीछे गौतम गंभीर का हाथ था. फैन्स सोशल मीडिया पर यही तर्क लगा रहे हैं. गंभीर की इस चालाकी ने संजू को मौका दिलवाया और केरल के इस बल्लेबाज ने इस मौके पर चौका जड़ दिया. 

क्या टी-20 वर्ल्ड कप में अभिषेक के साथ संजू की बनेगी ओपनिंग जोड़ी ?

अब जब संजू ने पांचवें टी-20 में अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी से एक बार फिर दिखा दिया है वह टीम इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं. ऐसे में अब सबसे सामने एक ही सवाल है कि क्या टी-20 वर्ल्ड कप की टीम में संजू को मौका मिलेगा. यदि मिला तो क्या ओपनर के तौर पर संजू इलेवन का हिस्सा होंगे. क्योंकि अगर संजू नीचले क्रम पर बैटिंग करते हैं तो उनका परफॉर्मेंस गिर जाता है. 

शुभमन गिल का क्या होगा ?

वैसे, गिल टी-20 उपकप्तान हैं. ऐसे में वे टीम में होंगे लेकिन सवाल यही है कि ओपनर कौन होगा. क्या गंभीर संजू का इस्तेमाल टी-20 वर्ल्ड कप में भी इसी तरह से करेंगे या फिर कुछ नए फैसले देखने को मिलेंगे. इन सभी सवालों का जवाब भविष्य में छूपा हुआ है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Gautam Gambhir, India Vs South Africa 2025 India, T20 World Cup 2026, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now