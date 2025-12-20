IND vs SA, 5th T20I: हार्दिक की तूफानी पारी नहीं, बल्कि यह था मैच का टर्निंग प्वाइंट जिससे भारत को मिली जीत

- भारत ने पांचवें टी-20 मैच में दक्षिण अफ्रीका को तीस रन से हराकर श्रृंखला तीन एक से जीत ली
- हार्दिक पंड्या ने 63 रन बनाए और एक विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता
- तिलक वर्मा ने धुआंधार 73 रन बनाए, जिससे भारत ने मजबूत कुल 231 रन का स्कोर बनाया
IND vs SA, 5th T20I: भारत ने पांचवां टी-20- मैच 30 रन से जीत लिया. इस जीत में भले ही बल्ले से हार्दिक पंड्या और तिलक वर्मा ने धुआंधार बल्लेबाजी की और टीम के स्कोर को 231 रन पर ले जाने में अहम भूमिका निभाई. लेकिन जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो क्विंटन डी कॉक ने अपनी बल्लेबाजी से कोच और कप्तान को टेंशन दे दिया था. लेकिन फिर मैच का वह पल आया जिसने मैच को बदल कर रख दिया. बता दें कि मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी की थी. भारत ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 231 रन बनाए थे जिसमें हार्दिक ने 63 रन की पारी खेली, वहीं, तिलक ने 73 रन बनाए. दूसरी ओर वरुण ने 4 ओवर में 53 रन देकर 4 विकेट लिए तो वहीं, जसप्रीत बुमराह ने दो विकेट अपने नाम किए. अर्शदीप और हार्दिक को एक-एक विकेट मिला.
वरुण चक्रवर्ती ने बदल दिया मैच
डी कॉक के आउट होने के बाद, साउथ अफ्रीका की पारी बिखरने लगी. 1 विकेट पर 120 रन की अच्छी शुरुआत के बाद, वे जल्दी ही 5 विकेट पर 135 रन पर आ गए, और अचानक हुए इस बिखराव से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे थे. वरुण चक्रवर्ती ने इस बदलाव में अहम भूमिका निभाई, उन्होंने चार विकेट लिए और उन अहम साझेदारियों को तोड़ा जिन्होंने शुरुआत में भारत पर दबाव बनाया था. उनके शानदार स्पेल को बुमराह ने और बेहतर बनाया, जिन्होंने अपने चार ओवर में सिर्फ 17 रन देकर 2 विकेट लिए और अहम पलों में खेल को प्रभावी ढंग से कंट्रोल किया. भारतीय गेंदबाजों की दबाव का फायदा उठाने की क्षमता साफ दिखी. साउथ अफ्रीकी टीम का मिडिल ऑर्डर अपनी लय नहीं पकड़ पाया, जिससे निराशाजनक अंत हुआ. आखिरकार, साउथ अफ्रीका ने अपने 20 ओवर में 8 विकेट पर 201 रन बनाए, और टारगेट से 30 रन पीछे रह गए.
हार्दिक बने मैन ऑफ द मैच, वरुण प्लेयर ऑफ द सीरीज
इस जीत के साथ, भारत ने न सिर्फ़ मैच 30 रनों से जीता, बल्कि T20I सीरीज़ भी 3-1 से अपने नाम कर ली. हार्दिक पंड्या के ऑलराउंड प्रदर्शन, जिसमें बल्ले से महत्वपूर्ण योगदान और गेंद से एक विकेट शामिल था, उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिलाया. दूसरी ओर वरुण चक्रवर्ती ने पूरे सीरीज में कुल 10 विकेट लिए. वरुण को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया.
यह जीत इस फॉर्मेट में भारत के दबदबे को और मज़बूत करती है और पूरी सीरीज़ में उनके लगातार प्रदर्शन को दिखाती है. टीम इस लय को बनाए रखने की कोशिश करेगी क्योंकि वे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयारी कर रहे हैं.
