रोज दो इलायची खाने से क्या होता है? हरी इलायची खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? इलायची गर्म होती है या ठंडी?

Elaichi Ke Fayde: रोजाना रात को अगर आप रोजाना दो हरी इलायची चबाते हैं तो शरीर को पाचन की दिक्कत, बदबूदार सांस, हाई ब्लड प्रेशर, पेट फूलना, थकान और यहां तक कि नींद न आने की समस्या से भी राहत दिला सकते हैं. इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, फाइबर और तत्व कई बीमारियों का सामाधान हैं. आइए जानते हैं दो इलायची खाने से आपको कौन-कौन से फायदे मिल सकते हैं और इसे खाने का सही तरीका क्या है?

इलायची खाने के क्या फायदे हैं?

पाचन: रोजाना दो इलायची खाने से पेट को ठीक ठीक रखा जा सकता है और गैस, एसिडिटी या पेट फूलने की शिकायत से राहत पाई जा सकती है, अगर आप पेट से जुड़ी दिक्कतें से परेशान रहते हैं तो इस आदत को अपनाना आपके लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

सांसों की बदबू: इलायची में पाए जाने वाले प्राकृतिक तेल मुंह के बैक्टीरिया को कम कर सकते हैं. सुबह या खाने के बाद अगर आप दो इलायची चबाते हैं तो मुंह को ताजा रख सकते हैं और सांसों की बदबू से राहत पा सकते हैं.

दिल: इलायची में पाया जाने वाला पोटैशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकता हैं, पोटैशियम रक्त वाहिकाओं को रिलैक्स कर सकता है और दिल पर दबाव कम कर सकता है, जिसे दिल की सेहत बेहतर बनी रहती है. दिल से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

इम्यूनिटी: हरी इलायची में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करने और इंफेक्शन से बचाने में मदद कर सकते हैं. बदलते मौसम में इसका सेवन कई बीमारियों से दूर रख सकता है.

इलायची गर्म होती है या ठंडी?

इलायची की तासीर होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)