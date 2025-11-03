विज्ञापन
अंडा फ्रिज में रखें या बाहर? 99% लोग नहीं जानते अंडे स्टोर करने का सही तरीका

आप अक्सर सुपरमार्केट में देखते होंगे कि कुछ अंडे फ्रिज के अंदर रखे हैं, तो कुछ बाहर नॉर्मल टेंपरचर पर. ऐसे में लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अंडे स्टोर करने का सही तरीका क्या है आखिर में...?

Read Time: 3 mins
Anda kaise kare store : अंडा… सुबह के नाश्ते से लेकर जिम जाने वालों की डाइट तक, यह हम भारतीयों की रसोई का एक जरूरी हिस्सा है. लेकिन इसे खरीदने के बाद सबसे बड़ा कन्फ्यूजन शुरू होता है- इसे फ्रिज में रखना चाहिए या बाहर? आप अक्सर सुपरमार्केट में देखते होंगे कि कुछ अंडे फ्रिज के अंदर रखे हैं, तो कुछ नॉर्मल तरीके से रखे होते हैं. ऐसे में आज इस कन्फ्यूजन को बिल्कुल आसान भाषा में समझाते हुए खत्म करते हैं.

दरअसल, मुर्गी जब अंडा देती है, तो उसके ऊपर एक पतली, कुदरती परत होती है. इसे वैज्ञानिक भाषा में ‘क्यूटिकल' (Cuticle) कहते हैं. यह परत अंडे के अंदर बैक्टीरिया, खासकर साल्मोनेला (Salmonella) को जाने से रोकती है. यह अंडे का प्राकृतिक 'सुरक्षा कवच' है. अब सारा खेल इसी सुरक्षा कवच पर निर्भर करता है.

अमेरिका और कुछ पश्चिमी देशों में अंडे को पैक करने से पहले धोया जाता है, जिससे यह क्यूटिकल परत हट जाती है. इसलिए, इन देशों में अंडे को तुरंत फ्रिज में रखना जरूरी होता है, ताकि बैक्टीरिया पनप न सकें.

वहीं, भारत और यूरोप में ज्यादातर अंडे धोए नहीं जाते हैं. इसलिए, जब तक तापमान बहुत ज्यादा गर्म नहीं है  यानी 20 डिग्री सेल्सियस से कम, तब तक इन्हें बाहर किसी ठंडी और सूखी जगह पर रखा जा सकता है.

फिर अंडा फ्रिज में रखें या बाहर

आपके लिए दो सबसे बड़े नियम हैं-

नियम 1 

अगर आपके शहर में बहुत गर्मी पड़ रही है और घर का तापमान 25 डिग्री से ऊपर है, तो बिना देर किए अंडे को फ्रिज के अंदर रखें.

नियम 2 

अगर आपने अंडे को एक बार फ्रिज में रख दिया है, तो उसे दोबारा निकालकर बाहर कमरे के तापमान पर कभी न रखें. बार-बार तापमान बदलने से अंडा बहुत जल्दी खराब हो जाता है.

अगली बार जब आप अंडे खरीदें, तो यह 'सुरक्षा कवच' वाला विज्ञान याद रखें और सही तरीके से स्टोर करिए. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

