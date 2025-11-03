How to Gooseberry Store: आंवला महीनों तक रहेगा हरा और फ्रेश, नहीं पड़ेगा एक भी दाग, बस अपना लीजिए ये जुगाड़

Amla Store karne ka tarika: आंवला कितना फायदेमंद होता है, ये तो हम सबको पता है. इसमें विटामिन-सी (Vitamin C) कूट-कूट कर भरा होता है, जो हमारी सेहत और सुंदरता दोनों के लिए जरूरी है. लेकिन इसके साथ एक ही परेशानी है, ये जल्दी खराब हो जाता है और कुछ ही दिनों में काला पड़ने लगता है. फिर इसे खाने का मन नहीं करता. ऐसे में आज हम आपको यहां पर आंवला महीनों तक एकदम फ्रेश (Green and Fresh) रहे, इसके लिए स्टोर करने का आसान सा तरीका बताने जा रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएगा.

1. दाग रहित और फ्रेश रखने का सीक्रेट (The Spotless Secret)

आंवले के खराब होने और काला पड़ने का सबसे बड़ा दुश्मन है नमी. इसलिए, इसे स्टोर करने से पहले ये स्टेप्स ध्यान से फॉलो करें:

धोना और सुखाना (Wash and Dry)

सबसे पहले आंवले को नल के नीचे अच्छे से धो लें ताकि सारी गंदगी निकल जाए.

पंखे वाली हवा (Air Dry is Must)

आंवले को किसी कपड़े पर फैलाकर पंखे के नीचे या खुली हवा में पूरी तरह से सुखा लें. ध्यान रहे, आंवले पर पानी की एक बूंद भी नहीं रहनी चाहिए.

एयरटाइट करें (Air-tight Container)

जब आंवला एकदम सूखा हो जाए, तो इसे एक जिप-लॉक बैग (Zip-Lock Bag) या किसी भी एयरटाइट कंटेनर (Air-tight Container) में भर दें. इस तरीके से आंवला 15-20 दिन तक बिल्कुल हरा और फ्रेश रहेगा.

2. महीनों तक फ्रेश रखने का पक्का जुगाड़ (The Long-Term Fix)

अगर आपको आंवला 3-4 महीने तक स्टोर करना है, ताकि आप जब चाहें तब इसका अचार या चटनी बना सकें, तो फ्रीजर (Freezer) का इस्तेमाल करें.

आंवले को स्टोर करने की कैसे करें तैयारी

आंवले को ऊपर दिए गए तरीके से धोकर, पूरी तरह सुखा लें. अब सूखे हुए आंवले को छोटे-छोटे बैच में फ्रीजर-सेफ बैग (Freezer-Safe Bag) में भरकर फ्रीजर में स्टोर कर लीजिए.

जब भी इस्तेमाल करना हो, बस कुछ आंवले निकालें, उन्हें पानी में धोएं और यूज कर लीजिए. इस तरह स्टोर करने से इसका रंग और न्यूट्रिएंट्स लंबे समय तक बरकरार रहते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)