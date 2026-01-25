विज्ञापन

गणतंत्र दिवस पर सफेद कुर्ती में स्वर्ग की अप्सरा से कम नहीं लगेंगी आप, बस ऐसे करें स्टाइल

White Kurti For Republic Day: गणतंत्र दिवस पर सफेद रंग को खासकर पहना जाता है. इस दिन सफेद कपड़ों को पहनने की परंपरा बरसों से चली आ रही हैं.

White Kurti For Republic Day: सफेद रंग को शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है.

White Kurti For Republic Day: सफेद रंग को शांति और सत्य का प्रतीक माना जाता है. गणतंत्र दिवस पर सफेद रंग को खासकर पहना जाता है. 26 जनवरी का दिन हर किसी के लिए गर्व का अवसर होता है. इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना था. इस मौके पर कर्तव्य पथ पर भव्य आयोजन होता है, राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं, परेड निकलती है और हर कोई देश भक्ति के रंग में रंग जाता है. इस दिन सफेद कपड़ों को पहनने की परंपरा बरसों से चली आ रही हैं. अगर आप भी सफेद रंग की कुर्ती में खूबसूरत दिखना चाहती हैं, तो ऐसे करें स्टाइल

गणतंत्र दिवस पर सफेद कुर्ती करें ट्राई- (Best White Kurti For Republic Day) 

1. चिकनकारी कुर्ता-

इसे कॉटन के मटेरियल से बनाया गया है जो हल्का होने के साथ पहनने में आरामदायक होता है. गणतंत्र दिवस पर आप सफेद रंग के चिकनकारी कुर्ता को जींस या सलवार के साथ ट्राई कर सकते हैं. अगर आप इसे सलवार के साथ पहन रहे हैं, तो हरा और नारंगी रंग का दुपट्टा लें ये लुक को और बेहतर करेगा.

2. अनारकली कुर्ता-

अनारकली कुर्ता एक लोकप्रिय पारंपरिक भारतीय परिधान है, जो अपनी कमर से नीचे फैले हुए (Flared) और कलियों वाले फ्रॉक-स्टाइल डिज़ाइन के लिए जाना जाता है. गणतंत्र दिवस पर आप कॉटन या जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार अनारकली कुर्ता को ट्राई कर सकते हैं.

3. कॉटन ए-लाइन कुर्ता- 

आरामदायक और हवादार ए-लाइन कुर्ता, जिसे तिरंगे दुपट्टे के साथ स्टाइल करके सबसे अच्छा गणतंत्र दिवस लुक पाया जा सकता है. कॉटन कुर्ता गर्मियों के मौसम में भी आपके काम आ सकता है.

4. खादी या लिनन कुर्ता- 

खादी या लिनन कुर्ता एक क्लासी लुक देता है. सादा सफेद लिनन या खादी कुर्ता आरामदायक होने के साथ-साथ देशभक्ति का एहसास भी कराता है. इसे आप गणतंत्र दिवस पर जरूर ट्राई करें. 

5. शॉर्ट बोहो -कुर्ती- 

आज के समय के लिए लड़कियों के लिए बोहो शॉर्ट कुर्ती या आस्तीन/गले पर कढ़ाई वाली छोटी कुर्ती बेस्ट है. इसे जींस या पलाज़ो के साथ पहन सकते हैं. 

