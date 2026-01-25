Tricolour Recipe Ideas: इन रेसिपी के साथ दिन को बनाएं स्पेशल और हेल्दी

Republic Day Recipes: गणतंत्र दिवस को स्पेशल और हेल्दी बनाने के लिए आप इस साल कुछ नई रेसिपी ट्राई कर सकते हैं. आज हम आपके साथ कुछ ऐसे आइडिया साझा करने वाले हैं, जो न सिर्फ पौष्टिक हैं, बल्कि स्वाद से भी भरपूर हैं. अगर आप इस साल गणतंत्र दिवस के अफसर पर अपने घर में ब्रंच का आयोजन कर रहे हैं, तो इन आसान और मजेदार रेसिपी को अपने मेनू में शामिल कर सकते हैं.

रिपब्लिक डे पर क्या बनाया जाता है?

पालक और कॉर्न क्रेप्स

सामग्री

पालक

मक्का

मैदा

मक्खन

प्याज, टमाटर और मशरूम बारीक कटे हुए

नमक

नींबू का रस

काली मिर्च पाउडर

अंडा

दूध

बेकिंग सोडा

व्हाइट सॉस

प्रोसेस्ड चीज़ और मोज़ेरेला चीज़

बनाने की विधि:

एक पैन में मक्खन डालें गर्म होने के बाद उसमें प्याज और मशरूम डालकर अच्छी तरह से पका लें, साथ में दूसरे पैन में प्याज और पालक को डालकर इसमें स्वादानुसार नमक और काली मिर्च मिला लें और अच्छी तरह से पका लें. अब बैटर बनाने की तैयारी शुरू करें अंडा, दूध और मक्खन को फेंट लें ध्यान रखें, आटा, बेकिंग सोडा, और नमक को अलग से मिलाएं और बाद में तैयार किए गए पेस्ट के साथ मिलाकर चिकना बैटर बना लें. तैयार की गई फिलिंग को 2 बड़े चम्मच सफेद सॉस और प्रोसेस्ड चीज़ को मिल लें. अब बेक करने के लिए ट्रे में में पालक फैलाएं, फिलिंग के साथ क्रेप रखें, सफेद सॉस और मोज्जेरेला के साथ टॉप करें. आप चाहें, तो इसे सजाने के लिए टमाटर के स्लाइस को भी रख सकते हैं, फिर इसे 180ºC पर 10 मिनट के लिए बेक करें. बस आपकी हेल्दी रेसिपी तैयार है इसे गरमागरम परोसें.

तिरंगा सैंडविच

सामग्री:

ब्रेड

टोमेटो केचप

पुदीने की चटनी

पनीर

गाजर

टमाटर

मेयोनीज़

नींबू का रस

काली मिर्च

नमक

बनाने की विधि:

सफेद परत बनाने के लिए पनीर, मेयोनीज़, नींबू का रस, नमक और काली मिर्च को मिला लें. अब मक्खन में गाजर को अच्छी तरह भुनकर केचप, नमक और काली मिर्च डालें और एक तरफ रख दें. अब सैंडविच बनाने की तैयारी शुरू करें और सबसे पहले ब्रेड में चटनी लगाएं फिर ब्रेड में सफेद परत लगाएं और फिर गाजर की परत लगाकर टमाटर के स्लाइस को रख दें अब लास्ट में सैंडविच के ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रख दें और ताजा-ताजा परोसें.

इसे भी पढ़ें: सेहत के लिए वरदान से कम नहीं है ये 'तिरंगा' भोजन, तन और मन रहते हैं फिट और फाइन

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)