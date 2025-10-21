इन 7 फूड्स को दोबारा गर्म करना पड़ सकता है भारी, सेहत के लिए बन सकते हैं जहर, जानिए क्यों

Dobara Khana Garam Karne Ke Nuksan: आजकल समय की कमी के कारण और स्नैक्स का ज्यादा चलन होने के चलते लोग अक्सर समय बचाने के लिए सुबह का खाना रात तक खाते हैं या रात का खाना अगले दिन गर्म करके खा लेते हैं. यह आदत जितनी आम है, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है. कुछ फूड्स ऐसे होते हैं जिन्हें दोबारा गर्म करने से उनके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं और वे शरीर के लिए नुकसानदायक बन जाते हैं. कई बार ये फूड्स फूड पॉइजनिंग, पाचन संबंधी समस्याएं या कैंसर तक का खतरा पैदा कर सकते हैं. यहां हम जानेंगे ऐसे 7 ऐसे फूड्स के बारे में जिन्हें दोबारा गर्म करने से बचना चाहिए और इसके पीछे क्या वैज्ञानिक कारण हैं.

किन चीजों को दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए? (What Items Should Not Be Reheated?)

1. पके हुए चावल

पके चावल को दोबारा गर्म करने पर उसमें बकिल्लुस सेरेउस नामक बैक्टीरिया के विषैले तत्व सक्रिय हो सकते हैं. ये बैक्टीरिया फूड पॉइजनिंग और किडनी से जुड़ी समस्याएं पैदा कर सकते हैं. चावल को तुरंत फ्रिज में रखें और एक बार ही गर्म करके खाएं.

2. उबले हुए आलू

उबले आलू को बार-बार गर्म करने से बोटुलिज़्म नामक बीमारी का खतरा रहता है, जो एक गंभीर बैक्टीरियल संक्रमण है. आलू में नमी ज्यादा होती है, जिससे बैक्टीरिया जल्दी पनपते हैं. आलू को ताजा ही खाएं या एक बार गर्म करके तुरंत उपयोग करें.

3. पालक

पालक में नाइट्रेट्स होते हैं जो दोबारा गर्म करने पर नाइट्राइट्स में बदल जाते हैं. नाइट्राइट्स शरीर में कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं. पालक की सब्जी को दोबारा गर्म करने से बचें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए.

4. अंडा

अंडे में मौजूद प्रोटीन दोबारा गर्म करने पर संरचना बदल सकता है. इससे पाचन संबंधी समस्याएं और गैस की शिकायत हो सकती है. उबले या तले अंडे को ताजा ही खाएं, बार-बार गर्म न करें.

5. चिकन

चिकन में हाई प्रोटीन होता है जो दोबारा गर्म करने पर पाचन तंत्र पर दबाव डालता है. इससे पेट दर्द, गैस, और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. चिकन को एक बार ही गर्म करें और तुरंत खा लें.

6. गाजर

गाजर में भी नाइट्रेट्स होते हैं जो गर्म करने पर हानिकारक तत्वों में बदल सकते हैं. खासकर गाजर की सब्जी या सूप को बार-बार गर्म करने से बचें. गाजर को सलाद के रूप में या ताजा पकाकर ही खाएं.

7. मशरूम

मशरूम में मौजूद प्रोटीन और एंजाइम दोबारा गर्म करने पर टॉक्सिक हो सकते हैं. इससे पेट में गड़बड़ी, उल्टी और फूड एलर्जी हो सकती है. मशरूम को पकाने के तुरंत बाद खाएं और बचा हुआ हिस्सा ठंडा करके ही खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)