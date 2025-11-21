दोबारा गर्म करने पर जहर बन जाती हैं ये चीजें, जानें लिस्ट में कौन-कौन से फूड हैं शामिल

Food Reheat Side Effects: आज के समय में लोग भाग-दौड़ मे रहते हैं और ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि खाने को ज्यादा बनाकर फ्रिज मे स्टोर कर दिया जाता है और इसको दोबारा से गर्म कर के खाया जाता है. कई बार आलस और खाने को लेकर मोह कि इसे फेंका कैसे जाए ये भी एक वजह होती है, जिस वजह से लोग बासी खाने को बार-बार गर्म कर उसका सेवन करने से लोग कतराते नहीं हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा करने से आप अपने शरीर को बीमारियों के लिए न्यौता दे रहे हैं. आर्युवेद में भी ताजा पके हुए भोजन का सेवन ही स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है. भारत सरकार का आयुष मंत्रालय लोगों को बार-बार गर्म किए गए भोजन से होने वाले गंभीर नुकसान के प्रति आगाह करने के साथ ताजे पके भोजन को ही अपनी थाली में शामिल करने की सलाह देता है.

खाना बार-बार गर्म करके खाने के नुकसान

आयुर्वेद की मानें तो फ्रेश पका हुआ खाना ही आपके सेहत की असली कुंजी है. वहीं जब आप खाने को बार-बार गर्म कर के खाते हैं तो ये आपके शरीर को अंजर से खोखला बना सकती है. आयुर्वेद में इसे स्पष्ट रूप से 'अहितकर भोजन' कहा जाता है. इस तरह के भोजन का सेवन शरीर के तीनों दोषों वात, पित्त और कफ को बिगाड़ सकता है.

जब शरीर में वात दोष बढ़ता है तो ऐसे में व्यक्ति को बेचैनी, चिंता, जोड़ों में दर्द और अनिद्रा जैसी समस्याएं होने लगती हैं. वहीं पित्त दोष बिगड़ने पर एसिडिटी, गैस, मुंह में जलन, त्वचा पर चकत्ते और गुस्सा बढ़ता है. शरीर में कफ दोष के बढ़ने से आलस्य, भारीपन, मोटापा और सांस संबंधी परेशानियां शुरू हो जाती हैं. जब आप लंबे समय तक इस तरह के खाने का सेवन करते हैं तो ऐसा करने से आपकी इम्यूनिटी भी कमजोर होने लगती है.

इम्यूनिटी कमजोर होने पर व्यक्ति को हर समय थकान, सुस्ती और कमजोरी महसूस होती है. बदलते मौसम में छोटी-छोटी बीमारियों की चपेट में भी आसानी से आ जाते हैं. चिंता और मानसिक परेशानियां घेरे रहती हैं. जब आप खाने को बार-बार गर्म करते हैं तो उसमें मौजूद पोषक तत्व नष्ट होने लगते हैं और कुछ मामलों में ये हानिकारक यौगिक भी बनाने लगते हैं, जो कई गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ा सकते हैं.

किन चीजों को भूलकर भी ना करें दोबारा गर्म

1. चावल (Rice)

चावल को दोबारा गर्म करने से उसमें बैक्टीरिया पनप सकते हैं, खासकर अगर चावल को सही तरीके से स्टोर नहीं किया गया हो. यह पेट में गड़बड़ी और फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकता है. चावल को तुरंत ठंडा करके फ्रिज में रखें और खाने से पहले गर्म करें.

2. अंडे (Eggs)

अंडे को बार-बार गर्म करने से इसमें मौजूद प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो सकता है, जिससे पाचन में समस्या हो सकती है. अंडे को ताजा खाएं और बचे हुए अंडे को ठंडा करके सलाद में इस्तेमाल करें.

3. आलू (Potatoes)

आलू को दोबारा गर्म करने से उसमें मौजूद क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया बढ़ सकते हैं, जो फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकते हैं. आलू को फ्रिज में रखें और ठंडा करके खाएं.

4. पालक और अन्य हरी सब्जियां (Spinach and Green Vegetables)

हरी सब्जियों को दोबारा गर्म करने से उनमें मौजूद नाइट्रेट्स नाइट्रोसामाइन में बदल सकते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं. ताजी सब्जियां खाएं और इन्हें तुरंत सर्व करें.

5. मशरूम (Mushrooms)

मशरूम को दोबारा गर्म करने से उनमें मौजूद प्रोटीन खराब हो सकता है, जिससे पेट दर्द और पाचन में समस्या हो सकती है. मशरूम को ताजा खाएं और एक ही बार में इस्तेमाल करें.

खाने को कितनी बार गर्म कर के खा सकते हैं-

अगर आप खाने को दोबारा गर्म कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए-

सही टेंपरेचर- इस बात का ध्यान रखें कि खाना अच्छी तरह से 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाए.

बार-बार ठंडा-गर्म न करें- बचे हुए खाने को एक बार गर्म करने के बाद तुरंत खा लेना सही है. गर्म करने के बाद उसे रख कर ठंडा या फिर रूम टेंपरेचर पर ना लाएं.

जितना खाना है उतना ही निकालें: खाने को फ्रिज से निकालकर सीधे गर्म करें और अपनी क्वांटिटी का ध्यान रखें कि आपको जितना खाना है उतना ही निकालें. बचे हुए खाने को तुरंत फ्रिज में रख दें.

किन चीजों को गर्म ना करें: कुछ फूड आइटम्स जैसे पके चावल या तले हुए पकौड़े, को बार-बार गर्म करने से फूड पॉइजनिंग या जूसरी हेल्थ प्रॉबलम्स हो सकती हैं. इसलिए इनको गरम करने से बचें.

क्वालिटी में कमी: बार-बार गर्म करने से खाने का स्वाद, बनावट और पोषक तत्व कम हो सकते हैं.

