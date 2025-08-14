विज्ञापन
विशेष लिंक

आंखों की रोशनी से लेकर पाचन तक, हर बीमारी में राहत दिलाए लाल मिर्च

Red Chilli Benefits: खाने के स्वाद को बढ़ाने ही नहीं सेहत के लिए भी कमाल है लाल मिर्च. क्योंकि लाल मिर्च विटामिन ए का बड़ा स्रोत है.

Read Time: 3 mins
Share
आंखों की रोशनी से लेकर पाचन तक, हर बीमारी में राहत दिलाए लाल मिर्च
Red Chilli Benefits: लाल मिर्च खाने के फायदे.

Red Chilli Benefits In Hindi: खाने में थोड़ा मसालेदार स्वाद लाने के लिए अक्सर लोग लाल मिर्च का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि यह सिर्फ खाने का स्वाद नहीं बढ़ाता, बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होता है. यह मिर्च खासकर अपने तेज लाल रंग और तीखेपन की वजह से जाना जाता है, इसके साथ ही इसके अंदर छिपे गुण कई बीमारियों से सुरक्षा देने में मददगार होते हैं. 

लाल मिर्च खाने के फायदे- (Lal Mirch Khane Ke Fayde)

अमेरिकी नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, लाल मिर्च विटामिन ए का बड़ा स्रोत है. यह विटामिन आंखों की रोशनी के लिए बेहद जरूरी होता है, साथ ही शरीर के कई अंगों की सेहत को बनाए रखने में मदद करता है. यह हमारी रोग-प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है. अगर आप रोजाना सिर्फ एक छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर अपने खाने में डालते हैं, तो विटामिन ए की कमी आपके शरीर में कभी नहीं होगी.

ये भी पढ़ें- कोलेस्ट्रॉल को धड़ाम कर देगा इस सब्जी का जूस, इन लोगों को जरूर करना चाहिए इसका सेवन 

Latest and Breaking News on NDTV

लाल मिर्च के पोषक तत्व- (Nutrients of red chilli)

विटामिन ए के अलावा, इसमें विटामिन बी6, विटामिन 'के' और विटामिन 'सी' भी पाए जाते हैं. विटामिन 'के' खून को साफ करने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है, जबकि विटामिन सी हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है और सर्दी-जुकाम से बचाता है.

वैज्ञानिक शोध के मुताबिक, लाल मिर्च के अंदर मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे शरीर की कोशिकाओं को नुकसान होने से बचाता है और कई बीमारियों से लड़ने में मदद करता है. इससे कैंसर और दिल की बीमारियों का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. लाल मिर्च में एक खास तत्व होता है जिसे कैप्सैसिन कहा जाता है. यही कैप्सैसिन मिर्च को तीखा बनाता है और इसके कई स्वास्थ्य लाभ भी हैं. कैप्सैसिन सूजन को कम करता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर बनाता है और वजन कम करने में भी सहायक होता है. यह शरीर में कैलोरी बर्न की प्रक्रिया को तेज करता है और खाने के बाद लंबे समय तक भूख नहीं लगने देता. इसके साथ ही यह पेट के अंदर गैस्ट्रिक जूस और पाचन एंजाइम्स को बढ़ाकर पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है, जिससे खाना आसानी से पचता है और पेट स्वस्थ रहता है.

Watch Video: मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | How to Lose Weight | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Red Chilli, Red Chilli Benefits, Nutrients Of Red Chilli, Red Chilli For Eyesight, Red Chilli For Digestion, Lal Mirch Khane Ke Fayde, Red Chilli Benefits Hindi
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com