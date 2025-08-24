विज्ञापन

शाहरुख खान की सासू मां ने अपने डांस मूव्स से किया हैरान, बेटे के साथ कर रही थीं जुगलबंदी, वीडियो वायरल

शाहरुख खान की सासू मां यानी कि गौरी की मम्मी का ये डांस वीडियो खुद उनकी पोती ने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है.

गौरी खान की मम्मी का क्यूट डांस वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

शाहरुख खान हाल ही में बेटे आर्यन खान की पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के ट्रेलर लॉन्च पर अपनी शानदार मौजूदगी से सुर्खियों में रहे. अब एक बार फिर वह खबरों में हैं और वजह है उनकी सासू मां सविता छिबा. सविता का एक प्यारा सा डांस वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. गुरुवार (21 अगस्त) को, गौरी खान की भतीजी आलिया छिबा ने घर पर परिवार के साथ बिताए समय की एक खूबसूरत झलक साझा की. 

वीडियो में उनकी दादी सविता छिबा, एक सुंदर फ्लोरल प्रिंट वाला कुर्ता सेट पहने, अपने बेटे विक्रांत के साथ खुशी से नाचती हुई दिखाई दे रही हैं, जो एक अचानक शुरू हुआ जैम सेशन लग रहा है. उनके सहज तालमेल और अट्रैक्टिव एनर्जी ने फैन्स को मंत्रमुग्ध कर दिया और कई लोगों ने सविता के संयम और कॉन्फिडेंस की तारीफ की.

इस पल से साफतौर से मंत्रमुग्ध, आलिया ने वीडियो के साथ कैप्शन लिखा, "अब आपको पता चल गया है कि मुझे यह कहां से मिला है. जैम करने के लिए मेरे दो पसंदीदा लोग, दादी और पापा." उन्होंने यह भी कहा, "यह जीन में है," जो संगीत और लय के लिए पूरे परिवार में मौजूद टैलेंट के बारे में बताया है.

वीडियो यहां देखें:

फैन्स ने कमेंट सेक्शन में प्यार की बाढ़ ला दी. एक यूजर ने लिखा, "हे भगवान, वह कितनी कॉन्फिडेंट हैं, अब मुझे समझ आया कि जीके हमेशा इतना कॉन्फिडेंट क्यों रहती हैं." एक और ने लिखा, "यह कितना प्यारा है, क्या एनर्जी है!" यह वीडियो वायरल हो गया है, और कई लोग सविता के जिंदगी के प्रति जुनून और डांस फ्लोर पर उनके नैचुरल अंदाज की तारीफ कर रहे हैं.

इस बीच शाहरुख खान और गौरी खान हाल ही में आर्यन खान की पहली सीरीज 'द बैड्स ऑफ बॉलीवुड' के लॉन्च पर उनके साथ नजर आए. आर्यन की लिखी और उनके डायरेक्शन में बनी इस सीरीज में सहर बाम्बा और लक्ष्य लीड रोल में हैं साथ ही बॉबी देओल, मनोज पाहवा, मोना सिंह, मनीष चौधरी, राघव जुयाल, अन्या सिंह, विजयंत कोहली और गौतमी कपूर भी हैं. यह सीरीज 18 सितंबर को नेटफ्लिक्स पर प्रीमियर के लिए तैयार है.

