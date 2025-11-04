विज्ञापन
हेल्दी समझकर आप भी तो कहीं नकली और मिलावटी गुड़ नहीं खा रहे हैं, जानिए कैसे करें असले गुड़ की पहचान

Gud Asli Ya Nakli Kaie Pehchane: अगर आप भी गुड़ को हेल्दी समझकर खा रहे हैं तो यहां पर जान लीजिए कि आपका गुड़ असली है या नकली. नकली गुड़ खाकर सेहत को पहुंच सकता है नुकसान.

हेल्दी समझकर आप भी तो कहीं नकली और मिलावटी गुड़ नहीं खा रहे हैं, जानिए कैसे करें असले गुड़ की पहचान
असली और नकली गुड़ की पहचान कैसे करें.

Real Vs Fake Jaggery: सर्दियों में गुड़ का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है. वहीं गुड़ का सेवन चीनी की तुलना में कहीं ज्यादा फायदेमंद होता है. लेकिन क्या आप जिस गुड़ को हेल्दी समझकर खा रहे हैं वो असली है या नकली आप इसकी पहचान कैसे करेंगे. आज के समय में आपको बाजार में अलग-अलग तरह के गुड़ मिल जाएंगें. जिसे आप हेल्दी समझकर घर लेकर आते हैं. लेकिन कई लोग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में मिलावटी गुड़ बनाकर बेचते हैं जो आपकी सेहत को फायदे की जगह नुकसान पहुंचा सकता है. तो चलिए जानते हैं आप बाजार से खरीदने वाले गुड़ की पहचान कैसे कर सकते हैं. 

गुड़ में मिलावट है कैसे करें पहचान 

फायर टेस्ट 

गुड़ में मिलावट की गई है या नहीं इसके लिए आप फायर यानि की आग वाला टेस्ट कर सकते हैं. इसके लिए आपको वो गुड़ का एक पीस लेना है. अब गैस पर एक बर्तन रखें और उसमें गुड़ के पीस को डालकर गर्म होने दें अब जैसे ही गुड़ गर्म होगा वो पिघलने लगेगा. अगर पिघलते गुड़ से एक सोंधी सी कैरेमल जैसी खुशबु आ रही है तो ये असली है. अगर गुड़ नकली होगा तो उसमें से चटकने की आवाज आएगी.

पीसकर देखें

गुड़ असली है या नकली ये देखने के लिए आप उसे पीसकर भी देख सकते हैं. इसके लिए आपको गुड़ को लेकर अच्छे से चूर कर लेना है. अगर गुड़ में कुछ क्रिस्टल नजर आ रहे हैं तो गपड़ मिलावटी है. जबकि असली गुड़ एकदम चिपका और सुनहरे रंग का नजर आएगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

