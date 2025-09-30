Dussehra 2025: दशहरा पर 99% भारतीय घरों में बनती हैं ये पारंपरिक मिठाइयां, लास्ट वाली सबसे ज्यादा रसीली | Recipes

नवरात्रि समाप्त हो रहा है और लोग 2 अक्टूबर को दशहरा 2025 या विजयदशमी (Vijay Dashmi 2025) मनाई जाएगी, जो नवरात्रि और दुर्गा पूजा, 2025 के समापन का प्रतीक है. दशहरा देश भर में मनाए जाने वाले त्योहारों (Indian Festival 2025) में से एक है. यह रामायण में भगवान राम (Lord Ram) और रावण (Rawan) के बीच महा युद्ध से जुड़ा हुआ है. दशहरे के 21 दिनों के बाद, लोग लंका के राजा रावण पर अपनी जीत के बाद भगवान राम की घर वापसी के उपलक्ष्य में दिवाली (Diwali) मनाते हैं. भारत में त्योहारों की बात हो और भला मीठे की नहो ऐसा हो ही नहीं सकता है. तो चलिए जानते हैं दशहरा पर बनने वाली रेसिपीज.

दशहरा पर बनने वाली मिठाइयां- Dussehra Special Sweets:

1. जलेबी-

दशरहा पर कई जगह पर जलेबी खाने की परंपरा है. मान्‍यता है कि भगवान राम को शशकुली नामक की एक मिठाई पसंद थी, जिसे आज जलेबी के नाम से जाना जाता है. यही वजह है कि दशहरे के दिन ज्यादातर लोग रावण दहन के बाद भगवान राम की रावण पर जीत की खुशी में उनकी मनपसंद मिठाई घर लेकर आते हैं. यहां है जलेबी की रेसिपी.

ये भी पढ़ें- Kanya Pujan 2025: इन 3 चीजों के बिना अधूरा है कन्या पूजन, जानें इस दिन बनाई जाने वाली रेसिपीज

2. नारि‍यल की बर्फी-

नारियाल की बर्फी सबसे आसान दशहरा मिठाइयों में से एक है और इसके लिए बहुत कम और सामान्य सामग्री की जरूरत होती है. यहां देखें पूरी रेसिपी.

3. बेसन के लड्डू-

भारत में हर खुशी के मौके पर सबसे ज्यादा जो मिठाई आपको मिलेगी वो हैं लड्डू. दशहरा पर बेसन के लड्डू सबसे अधिक तैयार की जाने वाली मिठाइयों में से एक हैं. यहां देखें पूरी रेसिपी.

4. मालपुआ रेसिपी-

दशहरे पर आप मिठाई के तौर पर मालपुआ भी बना सकते हैं. इसे बहुत ही कम समय में आसानी से घर पर बनाया जा सकता है, इस डिश को दिवाली होली के मौके पर भी खूब बनाया जाता है. रेसिपी के लिए यहां क्‍लिक करें.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)