Rakshabandhan 2022: रक्षाबंधन में बनाएं ये 10 पॉपुलर देसी व्यंजन, तारीफ करते नहीं थकेंगे गेस्ट

यहां जानें रक्षाबंधन पर बनाई जाने वाली 10 रेसिपीज- Here 10 Recipes To Be Made On Rakshabandhan:

1. बर्फी

रक्षाबंधन पर अपने भाई का मुंह मीठा कराने के लिए आप घर पर मिल्क पाउडर और कंडेंस्ड मिल्क से बर्फी बना सकते हैं. आप चाहे तो खोये की बर्फी भी बना सकते हैं.

2. बेसन के लड्डू

देसी घी में बनाए गए बेसन के लड्डू सभी को बेहद पसंद आते हैं. ऐसे में रक्षाबंधन पर भाई का मुंह मीठा कराने के लिए आप बेसन के लड्डू बना सकते हैं.

3. मूंग दाल हलवा

रक्षाबंधन पर आप मीठे में बर्फी या मिठाई के अलावा कुछ अलग ट्राई करना चाहते हैं, तो मूंग दाल का हलवा बना सकते हैं. यह बनाने में बहुत ही आसान है और स्वाद के साथ सेहत से भी भरपूर होता है.

4. चाट

मिठाई के साथ ही आप अपने भाई का मुंह चटपटा भी कर सकते हैं. ऐसे में आप दही पूरी, पानी पूरी, छोले टिक्की या फिर भेलपुरी जैसे स्नेक आइटम रक्षाबंधन पर बना सकते हैं.

5. इडली सांभर

रक्षाबंधन पर मिठाइयां और ढेर सारे पकवान खा कर हमारा पेट खराब हो सकता है. ऐसे में आप मेन कोर्स में इडली सांभर बना सकते हैं. ये खाने में भी बहुत लाइट होता है और जल्दी पच जाता है.

6. वडा पाव

रक्षाबंधन पर आप वडा पाव बना सकते हैं. इसके लिए आप वड़ों को पहले से तैयार करके रख लें और जब घर में आपके भाई और मेहमान आए तो झटपट पाव में चटनी लगाकर, इसमें वडा रखकर इसे सर्व करें.

7. पूरन पोली

मीठी चने की दाल को आटे में स्टफ करके बनाया गया पराठा मराठियों का स्पेशल खाना है, लेकिन इस बार रक्षाबंधन पर आप अपने भाई को पूरन पोली का स्वाद चखा सकते हैं.

8. गुजिया

जब भी किसी तीज त्योहार की बात आती है, तो इंडियन डिश गुजिया सबसे ज्यादा पसंद की जाती है. यह बनाने में थोड़ी मुश्किल जरूर है क्योंकि इसे भरने में बहुत समय लगता है. लेकिन यकीन मानिए कि आपके भाई को यह बेहद पसंद आएगी.

9. बिरयानी

अगर आप रक्षाबंधन पर पूरे समय किचन में खड़े नहीं रहना चाहते, तो आप बिरयानी बनाकर रख सकते हैं, इसके लिए आपको पहले कुछ तैयारी करने की जरूरत है और सुबह आप झटपट बिरयानी तैयार कर सकते हैं.

10. गुलाब जामुन

इस बार बाजार से गुलाब जामुन लाने से बेहतर होगा कि आप घर में गुलाब जामुन बना लें. इसके लिए आप मावा, गिट्स या फिर ब्रेड और ग्लूकोज बिस्किट से भी गुलाब जामुन बना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.