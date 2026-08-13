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Confused! रागी को डाइट में कैसे शामिल करें? ये रहीं रागी से बनने वाली Healthy और Quick रेसिपीज़

कई बार समझ नहीं आता कि रागी से क्या बनाएं. नीचे बताए गए ऑप्शन आपके अगले पसंदीदा ब्रेकफास्ट ऑप्शन बन सकते हैं.

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Confused! रागी को डाइट में कैसे शामिल करें? ये रहीं रागी से बनने वाली Healthy और Quick रेसिपीज़
रागी से कौन-कौन से व्यंजन बनते हैं?
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रागी को अपने रूटीन में शामिल करने का तो मन है, लेकिन इसका स्वाद कैसा होगा इस चक्कर में खाने से पहले दो बार सोचते हैं? अब नहीं सोचना पड़ेगा. हम आपके साथ 5 ऐसी टेस्टी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो आपके शरीर को कई तरह की बीमारियों से दूर रखने में मदद कर सकती हैं.

रागी फाइबर, कैल्शियम, आयरन और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है, जो शरीर को लंबे समय तक ऊर्जा देने के साथ पाचन को भी बेहतर बनाते हैं. अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल करने का सोच रहे हैं, तो देर किस बात की, जल्दी नोट करें रेसिपी.

रागी से क्या क्या बना सकते हैं | Tasty And Healthy Ragi Recipes

रागी कुकीज | Ragi Cookies

  1. मीठा खाने की इच्छा होने पर रागी कुकीज एक हेल्दी ऑप्शन हो सकती हैं.
  2. इन्हें आप रागी आटा, गेहूं का आटा, गुड़ और बिना रिफाइंड तेल की मदद से तैयार कर सकते हैं.
  3. रागी से बनी ये कुकीज आयरन और फाइबर से भरपूर होती हैं और सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं.
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Ragi Cookies

रागी पैनकेक | Ragi Pancakes

  1. अगर आप वही सेम नाश्ता करके परेशान हो गए हैं, तो ब्रेकफास्ट को हेल्दी बनाने के लिए रागी पैनकेक ट्राई करें.
  2. इसे बनाने के लिए आपको रागी के आटे में पका हुआ केला, दूध और थोड़ी दालचीनी मिलाकर बैटर तैयार करना होगा.
  3. फिर इसे तवे पर पकाना होगा, आप चाहें तो स्वाद बढ़ाने के लिए ऊपर से शहद या ताजे फल डाल सकते हैं.
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 रागी से बनाए स्वादिष्ट रागी पैनकेक

रागी डोसा | Ragi Dosa

अगर आप नाश्ते में कुछ अलग खाना चाहते हैं, तो रागी डोसा ट्राई कर सकते हैं.
रागी का आटा, उड़द दाल और चावल से तैयार बैटर को फर्मेंट करके आप हेल्दी और टेस्टी डोसा बना सकते हैं.
इसे नारियल की चटनी या सांभर के साथ खा सकते हैं.

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Ragi Dosa : स्वाद और सेहत का बेजोड़ मेल है रागी डोसा. 

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