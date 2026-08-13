ज़ुबान के जायके पर सेहत का तड़का, बिना ओवन और बिना मैदा के बनाएं आटा पिज्जा | Atta Pizza Recipe

Bina Oven Ke Pizza Kaise Banaen: कई बार घर पर पिज्जा खाने का मन तो करता है, लेकिन ओवन न होने की वजह से मन को हमेशा मारना पड़ता है. घबराइए मत, इस बार ऐसा नहीं होगा क्योंकि हम आपके साथ एक ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जो न सिर्फ हेल्दी है बल्कि बिना ओवन के भी बनाई जा सकती है.
अगर आपके बच्चे बार-बार पिज्जा की डिमांड करते हैं, तो इस आसान तरीके से आप गेहूं के आटे से मुलायम और स्वादिष्ट पिज्जा तैयार कर सकते हैं. हाल ही में डिजिटल क्रिएटर @Shyam Rasoi ने अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसे स्टेप-बाय-स्टेप शेयर किया है.
यहां देखिए वीडियो...
अगर आप फटाफट इस रेसिपी को पढ़ना चाहते हैं, तो स्टेप-बाय-स्टेप रेसिपी नीचे है-
घर पर बिना यीस्ट के पिज्जा कैसे बनाएं | Bina Yeast Ke Pizza Base Kaise Banaen
सामग्री:
- पिज्जा बेस के लिए
- गेहूं का आटा (2 कप)
- दही (½ कप)
- बेकिंग पाउडर (1 छोटा चम्मच)
- बेकिंग सोडा (½ छोटा चम्मच)
- नमक (½ छोटा चम्मच)
- चीनी (1 बड़ा चम्मच)
- ऑलिव ऑयल या कोई भी बिना खुशबू वाला तेल (2 बड़े चम्मच)
- पानी (जरूरत अनुसार)
पिज्जा सॉस के लिए
- टमाटर (4 लगभग 400 ग्राम)
- तेल (2 बड़े चम्मच)
- लहसुन (1 बड़ा चम्मच बारीक कटा)
- प्याज (1 से 1½ बड़ा चम्मच बारीक कटा)
- कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर (1 बड़ा चम्मच)
- नमक (1 छोटा चम्मच)
- काली मिर्च पाउडर (½ छोटा चम्मच)
- चीनी (1 छोटा चम्मच)
- ऑरिगेनो (1 छोटा चम्मच)
- चिली फ्लेक्स (1 छोटा चम्मच)
- टोमैटो केचप (1½ से 2 बड़े चम्मच)
- विनेगर (1 छोटा चम्मच)
टॉपिंग के लिए
- लाल, पीली और हरी शिमला मिर्च
- प्याज
- पनीर
- उबले हुए स्वीट कॉर्न
- मोजरेला चीज
- बटर या ऑलिव ऑयल
बनाने का तरीका
पिज्जा बेस का आटा तैयार करें
- एक बड़े बर्तन में गेहूं का आटा लें, इसमें दही, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, नमक और चीनी डालकर अच्छी तरह मिलाएं.
- अब तेल डालें और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए मुलायम आटा गूंध लें.
- आटे को 2 से 3 मिनट तक अच्छे से गूंधें, ऊपर से थोड़ा तेल लगाएं और ढककर 1 घंटे के लिए रख दें.
पिज्जा सॉस बनाएं
- टमाटरों पर हल्का कट लगाकर 4 से 5 मिनट उबाल लें.
- फिर ठंडे पानी में डालकर छिलका उतार दें.
- टमाटरों को काटकर मिक्सर में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर के साथ पीस लें.
- अब कढ़ाही में तेल गर्म करें और लहसुन भूनें, फिर प्याज डालकर नरम होने तक पकाएं.
- अब टमाटर की प्यूरी डालें और इसमें नमक, काली मिर्च, चीनी, ऑरिगेनो, चिली फ्लेक्स, टोमैटो केचप और विनेगर मिलाएं.
- कम आंच पर 10 से 12 मिनट तक पकाएं, जब तक सॉस गाढ़ी न हो जाए.
सब्जियां तैयार करें
- एक पैन में थोड़ा बटर गर्म करें, इसमें शिमला मिर्च और प्याज डालकर तेज आंच पर लगभग 1 मिनट भून लें.
- इससे पिज्जा का स्वाद और भी अच्छा हो जाएगा.
पिज्जा बेस बनाएं
- तैयार आटे को 4 बराबर हिस्सों में बांट लें, एक लोई लेकर हल्का मोटा बेलें.
- कांटे/फोर्क से बेस पर छोटे-छोटे छेद कर दें ताकि वह ज्यादा न फूले.
- हल्के गर्म तवे पर बेस रखें और कम आंच पर दोनों तरफ 2 से 3 मिनट तक सेक लें. इसी तरह सभी बेस तैयार कर लें.
पिज्जा तैयार करें
- पिज्जा बेस पर 2 बड़े चम्मच सॉस फैलाएं.
- ऊपर से मोजरेला चीज, शिमला मिर्च, प्याज, पनीर और स्वीट कॉर्न डालें, आखिर में थोड़ा और चीज डाल दें.
पिज्जा बेक करें
- एक बड़े तवे को पहले से गर्म कर लें, तवे पर स्टैंड रखें और उसके ऊपर पिज्जा वाली प्लेट रखें.
- ढककर मीडियम आंच पर 8 से 10 मिनट तक पकाएं, जब तक चीज अच्छी तरह पिघल न जाए.
टिप
- आप चाहें तो पिज्जा को सीधे तवे पर भी बना सकते हैं, इसके लिए तवे पर पिज्जा रखें और साथ में एक छोटी कटोरी पानी की रख दें.
- अब ढककर कम आंच पर 5 से 6 मिनट पकाएं. भाप बनने से चीज जल्दी और अच्छी तरह पिघल जाएगी.
सर्व करें
- तैयार पिज्जा पर ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स छिड़कें, मनपसंद आकार में काटें और गरमा-गरम सर्व करें.
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